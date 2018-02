Élő tv-sportközvetítések – Kedd, szerda

A keddi és szerdai élő sportközvetítések a televíziókban:

február 13., kedd:

M4 Sport

9.30: Téli olimpia, Phjongcshang

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzés, Juventus-Tottenham Hotspur

Sport 1

20.00: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzés, FC Basel-Manchester City

Sport 2

11.00, 13.00, 15.00, 19.30 és 21.30: Tenisz, ATP-torna, Rotterdam

Eurosport 1

9.30 és 11.30: Téli olimpia, Phjongcshang

Eurosport 2

8.30 és 13.00: Téli olimpia, Phjongcshang

Digisport 1

10.00: Tenisz, WTA-torna, Doha

17.40: Labdarúgás, Európa Liga, a 16 közé jutásért, első mérkőzés: Crvena zvezda-CSZKA Moszkva

Digisport 2

17.40: Tenisz, WTA-torna, Doha

február 14., szerda:

M4 Sport

2.15, 5.00, 9.45 és 11.00: Téli olimpia, Phjongcshang

18.00: Kosárlabda, női Eb-selejtező, Magyarország-Litvánia

20.00: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzés, Real Madrid – Paris Saint-Germain

Sport 1

20.00: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzés, FC Porto-Liverpool

Sport 2

11.00, 13.00, 15.00, 19.30 és 21.30: Tenisz, ATP-torna, Rotterdam

Eurosport 1

1.40, 5.40, 9.30, 10.45 és 14.15: Téli olimpia, Phjongcshang

Eurosport 2

4.00, 8.30 és 13.00: Téli olimpia, Phjongcshang

15.30: Kerékpár, Tour of Andalúzia, 1. szakasz

17.00: kerékpár, Tour of the Algarve, 1. szakasz

Digisport 1

10.00: Tenisz, WTA-torna, Doha

22.45: Tenisz, ATP-torna, Buenos Aires

Spíler TV

4.00: Jégkorong, NHL, Chicago Blackhawks-Vegas Golden Knights