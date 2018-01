Erősít a Dinamo Kijev

Az ukrán élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban az éllovas Sahtar mögött a 11. helyen telelő Dinamo Kijev szerződést kötött Artem Sabanovval, az ősszel az Olimpik Donyeckben szereplő egyszeres válogatott védővel.

A 15 éves koráig a fővárosiaknál nevelkedett Sabanov élvonalbeli labdarúgóként az Arszenal Kijevben szerepelt először, majd volt a Voliny és a Sztal játékosa is, legutóbb pedig az Olimpik Donyeckben futballozott. A 25 éves védő novemberben az ukrán válogatottban is bemutatkozott Szlovákia ellen, most pedig 4 évre kötelezte el magát a Dinamo Kijevhez.

Sabanov mellett még másik két labdarúgó is szerepel a kijeviek kívánságlistáján, akik közel állnak ahhoz, hogy szerződtessék őket: Ruszlan Rotany és Olekszandr Karavajev.

Rotany 2005 és 2008 között már volt a kék-fehérek játékosa, az idei szezont a cseh Slavia Prahában kezdte, de télen a prágaiakkal szerződést bontott.

A másik kiszemelt, Olekszandr Karavajev a tavalyi év nyara óta a Zorja Luhanszk futballistája, előtte a török Fenerbahce alkalmazásában szerepelt.

Ugyanakkor „veszteség” is éri a téli szünet alatt Kádár Tamás csapatát, hiszen a magyar válogatott hátvéd mellett futballozó horvát Domagoj Vida a török Besiktashoz igazol. Vida 2013 óta játszik a fővárosiaknál, most látta elérkezettnek az időt, hogy klubot váltson.

Újság még az ukrán futball háza táján, hogy az újonc Veresz Rovno szerződést bontott korábbi trénerével, Jurij Virttel, akinek a helyét a 49 éves belorusz Jurij Szvirkov veszi át.

A másodosztályból az élvonalba tavaly feljutó Vereszt Virt 2017 nyara óta irányítja, és annak ellenére bontották fel vele az élő szerződést, hogy az újonc klub a 19. fordulót követően az igen előkelő 5. helyen áll a 12 csapatos pontvadászatban.