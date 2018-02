Feketén és sárgán virít az új Renault!

A mezőnyből ötödikként a Renault is leleplezte 2018-as F1-es versenygépét, az R.S.18-ast. A franciák az előző év leckéit megtanulva újabb lépést tennének az élcsapatok irányába.

A valódi gyári csapatok közül a Renault lépett elsőként színre: a Mercedest és a Ferrarit két nappal megelőzve mutatta be új autóját. Hogy más téren is a két nagyágyú elé kerülhetnek-e 2018-ban, az már más kérdés. Az autómárka 2016-ban tért vissza gyári csapatként, és bár Enstone-t és Viry-Chatillont azóta jelentősen átszervezték, hosszú távú projektjüket nem hagyják siettetni. Még úgy sem, hogy 2017-ben az utolsó futamon megszerzett konstruktőri 6. helyükkel elmaradtak előzetes céljuktól, és megcsúsztak az ütemtervükkel.

E programtervben a dobogós helyezésekre és az első győzelmekre még mindig van egy évük. De nemcsak emiatt, az élen álló trió tavalyi nagy fölénye miatt is óvatosak a 2018-as céljaikkal, miközben a velük azonos motort használó Red Bull és McLaren elleni nyílt megméretésük kapcsán is csak szerényen nyilatkoznak várakozásaikról, hangsúlyozva, még mindig időre van szükségük a csapatépítésben.

Miután az R.S.18-as már a második autójuk, amit teljes egészében ők terveztek, mentségből egyre kevesebb van, bizonyítani pedig egyre időszerűbbé válik. És ezt a konstrukció megalkotói is jól tudják. Bár a legjobbakhoz nem volt mérhető, a Renault már 2017-ben is jó autó volt, fejlődése figyelemreméltó volt, még ha itt-ott félre is csúszott. Most eljött az újabb lépés megtételének ideje: egyszerre mindkét fronton, a karosszériából és az erőforrásból is ki kell hozniuk a maximumot, és legalább a középmezőny élére kell állniuk, hogy bizonyítsák, az átszerezésekkel valóban előre haladnak, fejlődésük töretlen. Ehhez pedig a kiegyensúlyozottság mellett a megbízhatóságra is szükség lesz.

Az elegáns megjelenésű R.S.18-as elődeihez hasonlóan fekete–sárga festést kapott, még ha a dizájn némiképp módosult is. Az autó elölről inkább sárgának, oldalról és hátulról feketének tűnik. Első ránézésre kevésbé extrém, mint pár már megcsodált vetélytársa, legegyedibb megoldását a versenyzők feje fölötti airbox sajátos kialakítása jelenti, amit a glória hatására gondoltak újra a mérnökök.

„A 2017-es év megerősítette bennünk, hogy jó úton haladunk” – nyilatkozta Jérome Stoll, a Renault Sport elnöke. „A csapatunk fejlődik. Van két tehetséges versenyzőnk, akik éhesek a sikerre. Enstone megújult erővel dolgozik, több mint 35%-kal nőtt az emberállománya. Viryben pedig hosszú távon elköteleztük magunkat több motorsport-kategória mellett, ami a létesítmények kidolgozott fejlesztésére ad lehetőséget.”

„A befektetésünk megtérül, hiszen legutóbb a kilencedikről a hatodik helyre léptünk előre a konstruktőri bajnokságban, és miénk volt a negyedik leggyorsabb autó. Két év alatt nagy sikereket értünk el a programunkkal, Cyril Abiteboul és az egész Renault-csapat nagyszerű munkát végzett. Meggyőződésem, hogy a harmadik évben még közelebb kerülünk a hosszú távú célunk megvalósításához: a futamgyőzelmekhez és a világbajnoki címért való küzdelemhez.”

Cyril Abiteboul, a Renault ügyvezetője hozzátette, a csapatépítés folyamata még nem ért véget. „A tavalyi év több szempontból is sikeres volt. Ez volt a csapat újjáépítésének a második szezonja, és egyben újabb lépés a hosszabb távú terveink megvalósítása felé. 2016 a befektetésekről szólt, új szponzorokat, új tehetségeket szereztünk és felépítettük a márkánkat. Ezt újabb lépések követték az úton, melyen végighaladva a nagy csapatok kihívójává akarunk válni.”

„2018-ra az a cél, hogy folyamatosan fejlődni tudjunk. Minden szempontból előre akarunk lépni: a motor, az alváz és a pilóták terén is. Minden javítanunk kell, folytatnunk kell a növekedést. Ezt különböző módokon szeretnénk elérni. Ami a versenyzést illeti, a pályán csökkenteni akarjuk a lemaradást. A szurkolótábor szemében is nagyobb tiszteletet akarunk kiharcolni a csapatnak, ez pedig biztos, hogy motiválni fog bennünket.”

A csapat idén ígéretes versenyzőpárossal áll fel a rajtrácsra. A gyári versenyzőként második szezonját kezdő Nico Hülkenberg és az előző év utolsó futamain betanuló Carlos Sainz rivalizálásából már a múlt szezonban ízelítőt kaptunk. Az egyformán pályafutásuk első dobogójára áhítozó két versenyző kiélezett csatája a csapat szerint az istállót is csak előrébb viheti.