Fókuszban a tehetség – sporttábor Beregszászban

Fókuszban a tehetség a sport terén – másodszor szervez sporttábort a GENIUS Jótékonysági Alapítvány június 18-a és 21-e között Beregszászban, melyen idén 34 gyerek vesz részt. A megnyitónak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Sportcsarnoka adott otthont. A táborba 10-16 éves korú lányok és fiúk jelentkezhettek.

Váradi Natáliától, az alapítvány irodaigazgatójától megtudtuk: szerdán rendezik a VII. Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupát a főiskola sportcsarnokában, csütörtökön pedig a VI. Zupkó József Kézilabda Nemzetközi Emléktornát. Ezeken közel 340 gyermek vesz részt. A program célja, hogy minél szélesebb körben népszerűsítse, és megkedveltesse a sportot a felnövekvő nemzedékkel.

– Az előttünk álló napokon számos versenyen kipróbálhatják sporttudásukat a gyerekek, az érmek és elismerések szombaton kerülnek kiosztásra. Reggeltől estig tartanak a foglalkozások, a táborozók a főiskola kollégiumában laknak, hogy mindenki minden programon részt tudjon venni. Azt gondolom, hogy élvezetes hét lesz, hiszen a tavalyi is nagyon jól sikerült, élményekkel tértek haza a résztvevők. Idén Kárpátalja szinte minden szegletéből (Beregszász, Ungvár, Munkács, Dobrony, Técső, Huszt, Perecseny stb.) érkeztek sportszerető fiatalok – tette hozzá az irodaigazgató. Kihangsúlyozta, nagyon szeretnék, ha ez a sportprogram minden éven megvalósulna, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a sport az egészség szempontjából is nagyon fontos, de az ember kitartását is inspirálja. Ha a gyerek a sportpályán megtanul veszíteni, mindent megtanul, hiszen a sport maga a világ kicsiben: vannak szabályok, amiket be kell tartani, a bíró döntéseit el kell fogadni stb. Ám a legfontosabb mégis a közös célért való küzdelem, az egymás mellett való kiállás.

Kiss Glória

Kárpátalja.ma