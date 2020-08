Gulácsiék a négy között a Bajnokok Ligájában

A Paris Saint-Germain után az RB Leipzig is bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjébe. A lipcseiek a negyeddöntőben a címvédő Liverpoolt búcsúztató Atletico Madridot ejtették ki.

A negyeddöntő első mérkőzésén a francia PSG kezdte jobban a mérkőzést, bár az Atalanta is veszélyesnek bizonyult a párizsi kapu előtt. Neymar több nagy helyzetet hibázott el az olaszok kapujánál, ami megbosszulta magát, mivel az Atalanta szerezte meg a vezetést Pasalic remek lövése után a 27. percben. A PSG-nél a sérüléséből visszatérő Mbappé is beállt a 60. percben, de a rendes játékidő végén még mindig a bergamói csapat vezetett. A franciáknak végül a 90. percben sikerült egyenlíteniük egy szerencsés góllal Marquinhos révén. Amikor már mindenki a hosszabbításra számított, jött a hideg zuhany az Atalanta számára. A 93. percben Choupo-Moting szerezte meg a győztes gólt, így a PSG ünnepelhetett a végén.

A második negyeddöntő kicsit álmosabban kezdődött, az első játékrész után gólnélküli döntetlennel vonulhattak pihenőre a csapatok. A Gulácsi Pétert és Orbán Willit foglalkoztató német csapat jobban kezdte a második félidőt spanyol ellenfelénél. Az 51. percben sikerült a Leipzignek megszereznie a vezetést Dani Olmo góljával. A lipcsei előny húsz percig tartott, amikor büntetőt ítélt a játékvezető az Atletico javára. Bár Gulácsi eltalálta az irányt és rajta volt a lövésen, Joao Felix mégis betalált, pontosan és erősen helyezett löketével. A találkozó végén mégis a németek örülhettek, Adams a 88. percben megszerezte csapata számára a továbbjutást érő gólt. Az RB Leipzig története során először játszhat BL-elődöntőt, ahogy magyar játékos sem léphetett pályára még a sorozat négyes döntőjében. Ezzel nemcsak a lipcseiek, hanem Gulácsi Péter és Orbán Willi is történelmet írt. Korábban a Bajnokok Ligája elődjének számító BEK-ben még győztesnek is mondhatta magát magyar játékos Puskás Ferenc személyében, aki három alkalommal emelhette magasba a trófeát a Real Madrid játékosaként, sőt a Frankfurt elleni döntőn négy gólt is lőtt a magyar legenda.

Az elődöntőben PSG – RB Leipzig összecsapást rendeznek. A másik ágon a Barcelona – Bayern München párharc győztese a Manchester City – Lyon összecsapás nyertesével játszik majd a döntőbe jutásért.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma