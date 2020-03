Gulácsiék kiütötték a Mourinho legénységet

Kedden este rendezték a labdarúgó Bajnokok Ligája két nyolcaddöntős párharcának visszavágóját.

Lipcsében 42 ezer néző előtt lépett pályára a két magyar válogatott focistát foglalkoztató, és idegenben előnyt szerző RB Liepzig és a José Mourinho irányította Tottenham Hotspur. A mérkőzést az Orban Willit még mindig nélkülöző lipcseiek kezdték jobban. Az osztrák Sabitzer góljával már a tízedik percben megszerezték a vezetést. A csapatkapitány a huszonegyedik percben duplázni tudott. Gulácsi Péternek ezúttal nem volt annyi dolga, mint a londoni odavágón, ahol nagyban hozzájárult bravúrjaival csapata győzelméhez, de így is voltak szép védései a magyar válogatott hálóőrének. A lipcseiek a mérkőzés hajrájában harmadik góljukat is megszerezték, a duplázó Sabitzer helyett beálló Forsberg szinte első labdaérintéséből talált be az angolok hálójába. Az RB Liepzig, amely pár éve még a német ötödik osztályban szerepelt, bejutott a legjobb nyolc közé.

A másik találkozót Valenciában a koronavírus terjedése miatt zárt kapuk mögött rendezték meg. Ebből adódóan az olasz szurkolók a visszatérített jegyárakból 40 ezer eurót ajándékoztak városuk kórházának. Az első mérkőzést 4:1 arányban az olasz Atalanta nyerte, így magabiztosan érkezhettek a bergamoiak a spanyolokhoz.

A vendégek két büntetőt is kaptak az első félidőben, melyeket Ilicic értékesített, aki mesternégyest szerzett a találkozón. A Valencia 3:2-re is vezetett, de az Atalanta erre még kétszer válaszolt, beállítva a 3:4-es végeredményt.

A Bajnokok Ligája keddi nyolcaddöntőinek eredményei:

RB Liepzig (német) – Tottenham Hotspur (angol) 3:0

Gólszerzők: Sabitzer (10., 21.), Forsberg (87.)

Továbbjutott az RB Liepzig 4:0-val.

Valencia CF (spanyol) – Atalanta Bergamo (olasz) 3:4

Gólszerzők: Gameiro (21., 51.), Torres (67.) illetve Ilicic (3., 43., 71., 82.)

Továbbjutott az Atalanta 8:4-gyel.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma