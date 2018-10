Hamiltoné a pole Vettel és a Ferrari újabb nagy hibái után

Pályafutása 80. pole pozícióját szerezte Lewis Hamilton az első rajtsort kibérlő Mercedesszel a szuzukai esős időmérőn. Eközben ismét csődöt mondott Sebastian Vettel és a Ferrari, a németnek csak a 9. rajtkocka jutott.

Teljesen bizonytalan időjárási körülmények között várta a szuzukai boxutca a Japán Nagydíj időmérő edzését. Egész héten esőt jósoltak szombatra, ám az a délelőtti könnyed szemerkéléstől eltekintve sosem érkezett meg igazán. A szél viszont megjött, és meg is nehezítette a versenyzők dolgát az utolsó szabadedzésen, közülük Nico Hülkenberg egy fűérintős baki után a gumifalban is találta magát.

A Renault mindent megtett a német autójának rendbehozataláért, melyben a váltót végül nem kellett kicserélni; de nem csak az ő másfél órájuk alakult mozgalmasan a kvalifikáció előtt, hiszen a Toro Rossónál újra – délelőtt utolsóként záró – Pierre Gasly autóján adódtak orvosolandó problémák. A rajtsorrendről döntő egy órának mindezek ellenére 20 versenyző vágott neki – száraz pályán.

Q1: Forgott a Ferrari, tört a Sauber, hoppon maradt Hülkenberg

Az eső által kicsit letakarított gumiréteg és az erősebb szél miatt az első időmérős eredmények jelentősen elmaradtak a péntekiektől. Egyvalami nem változott: Lewis Hamilton folytatta szuzukai uralkodását. 1:28,702 másodperccel ugrott az élre. Valtteri Bottas 6 tizeddel elmaradt tőle, de a második helyre Sebastian Vettel került 1:29,049-es első körével. A német aztán második nekifutásakor túlerőltette kicsit a hajtűkanyart, és menetiránnyal szembe fordult.

Nála is rosszabbul járt Marcus Ericsson, aki 8 perc elteltével a 7-es kanyarból kigyorsítva sodródott külső ívre, onnan pedig a kavicsos-füves bukótérbe. Csak a fal tudta megállítani. Bukása után elismerte, túl gyorsan ment bele a kanyarba, de hozzátette, az előtte haladó turbulenciája és a szél is megzavarhatta autóját.

Összetört Sauberje miatt pár percre félbe is szakították az edzést, melynek a svéd lett az első kiesője. Az újraindítás az élcsapatok hat versenyzőjét már nem érdekelte, biztos továbbjutásuk tudatában a garázsban maradtak. Daniel Ricciardót meg is előzte a remek kört összehozó Romain Grosjean.

Q2:

Ki hogyan taktikázik a versenyre? Szocsi után kérdés volt, ezúttal is lesznek-e csapatok, akik a hosszabb első etapot lehetővé tevő keményebb gumin akarnak rajtolni vasárnap. A Mercedes korábbi fölényét látva nem volt meglepő, hogy Hamilton és Bottas is a lágy gumikon hagyta el a garázsát – és tulajdonképpen az sem, hogy azokon is gyorsabbnak bizonyultak a szuperlágyat választó Ferrariknál. A hétvége során viszont most először nem a címvédő vezette a sort, hanem csapattársa, aki elsőként áttörve a 28-as határt 1:27,987 másodperces idővel, 3 százados előnnyel foglalta el az első pozíciót. Vettel hátránya 3 tized volt, Räikkönen 6, az ötödik Verstappené pedig már közel 9.

Ricciardo eközben a boxutca végén állította meg Red Bullját, amit szerelőjének kellett visszatolni a garázsba. Erővesztésre panaszkodott az ausztrál, aki ezzel ki is szállt a versenyből.

Q3: Baklövés és hiba a Ferrarinál

„Túl száraznak tűnik” – mondta a csapatrádióban Vettel, már amikor még Kimi Räikkönen mögött várakozott a boxutca kijáratánál, piros lámpa mellett. A Ferrari az esőt látva úgy érezte, érdemes köztes esőgumin kiküldenie két versenyzőjét, hátha romlik a helyzet, és egy korai körrel előnyre tesznek szert. Baklövésnek bizonyult: mindkét bajnok egyből a boxutca felé vette az irányt, miközben Hamiltonék már javában a szuperlágy abroncsukat melegítették…

Hamilton 1:27,760 másodperccel állt az élre, 3 tizedes előnnyel Bottas előtt. Mögéjük Verstappen zárkózott föl már 1,3 másodperces lemaradással, míg a fölösleges közjátéktól megzavarodni látszó Ferrariknak nem sikerültek az első slickes körök. Vettel kicsúszott a a Spoonban, így csak a 9. helyre sorolt be, míg Räikkönen 1:29,5-ös körrel a 4. helyre.

„Érkezik az eső” – jelezte mérnöke Hamiltonnak, akinek gyorsan friss szuperlágy szettet adtak, hogy még szárazon kezdhesse meg második körét. Első részidejéből kiderült, már ez is késő volt. Az első szektorban 1,4 másodperccel elmaradt önmagától.

Így is megszerezte pályafutása 80. edzéselsőségét, így ez őt már nem zavarta – a Ferrarit annál jobban. Sem Räikkönen, sem Vettel nem tudott már előrébb kapaszkodni, így elmondható, az olaszok megint csúfos baklövésekkel rontották saját – amúgy sem rózsás – esélyeiket. Vettel hibája és a korai fölösleges interes kockáztatás után bajnoki esélyesük csak az 5. sorból várja a vasárnapi folytatást.

Botlásukból az 5. Romain Grosjean és a 6. helyével élete legjobb rajtpozícióját szerző Brendon Hartley profitált a legtöbbet, de a négyszeres bajnok elé sorol még be Pierre Gasly és Esteban Ocon is.