Határon túlról is érkeznek az új Puskás stadion nyitómeccsére

Ma avatják fel az új nemzeti arénát, a Puskás Ferenc Stadiont. Kevesebb, mint ezer nap alatt épült fel, mindenben a legmodernebb, de közben megőrizte a Népstadion emlékét is. Több lesz labdarúgó-mérkőzések helyszínénél, koncerteknek, kulturális eseményeknek is otthont ad majd. Telt ház előtt avatják fel, a szurkolók már készülnek, Magyarország minden részéről és határon túlról is érkeznek – közölte az M1 Híradója.

A Puskás aréna építése 2017 februárjában kezdődött. Ezerötszáz ember dolgozott folyamatosan, megfeszített tempóban. Hatalmas betonelemeket és több ezer tonna acélt mozgattak meg. Rekordidő alatt végeztek, kevesebb mint ezer nap alatt elkészült az új nemzeti stadion.

Az épület több mint 50 méter magas és 300 méter széles lett. A pilonok a homlokzaton az egykori Népstadiont idézik. Belül hatalmas, fedett lelátó található több mint 67 ezer ülőhellyel. A pálya középpontja pedig pontosan ott van, ahol korábban. A létesítmény mindenben megfelel a kor követelményének, ezzel egyedülálló Közép-Európában.

Már csak egy nap és felavatják az új stadiont. A nyitómérkőzésre az anyaországból és a határokon túlról is érkeznek szurkolók.