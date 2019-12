Hatodszor Messié az Aranylabda

Hétfő este Párizsban Lionel Messi kapta meg a 2019-es év legjobb labdarúgójának járó Aranylabdát. A Barcelona argentin klasszisa hatodszor kaparintotta meg a díjat. A legjobb női játékos Megan Rapinoe lett, Matthijs de Ligté lett a legjobb fiatalnak járó Kopa-díj, Alisson pedig a legjobb kapusnak járó, első alkalommal kiosztott Lev Jasin-trófeát viheti haza. Magyarországról a Nemzeti Sport futballrovatának vezetője, Vincze András szavazott a legjobbakra.

Lionel Messi a 2018–2019-es idény végén spanyol bajnoki címet ünnepelhetett a Barcelonával. Az argentin klasszis idén már a FIFA Év játékosa-díját is megkapta. A 32 éves támadó 2009, 2010, 2011, 2012 és 2015 után hatodszor nyerte el az Aranylabdát.

Messi mögött a második helyen a Liverpool holland védője, Virgil van Dijk zárta a szavazást, míg a képzeletbeli dobogó legalsó fokára a 2019-ben a portugál válogatottal Nemzetek Ligája-győztes Cristiano Ronaldo állhatott fel (aki valójában nem utazott el a gálára).

„Szeretnék köszönetet mondani minden újságírónak, aki szavazott rám, és lehetővé tette számomra ennek az elismerésnek a megszerzését. Köszönöm a csapattársaimnak is. Néhány évvel ezelőtt (2009) itt Párizsban vettem át az első Aranylabdámat. Akkor 22 éves voltam és a bátyámmal jöttem, akkor ez számomra még elképzelhetetlen volt. Ma a hatodik Aranylabdámat kaptam meg, ez egy teljesen más pillanat, amelyet a családommal élhettem át. Ahogy a feleségem mondta, sohasem szabad abbahagyni az álmodozást, de mindig dolgoznod kell azért, hogy fejlődj és továbbra is élvezd a játékot. Nagyon szerencsés vagyok, még ha tudom is, hogy egy nap eljön a visszavonulás ideje. Nehéz helyzet lesz… Ugyanakkor még csodálatos évek állnak előttem, s mert az idő gyorsan repül, élvezni akarom a futballt és a családommal töltött időt” – mondta a győztes.

A női Aranylabdát az amerikai válogatottal világbajnoki címet szerző Megan Rapinoe érdemelte ki. A második helyen a vb-elődöntős angol védő, Lucy Bronze, harmadikként az amerikai Alex Morgan zárt.

A legjobb fiatal labdarúgónak járó Kopa-díjat Matthijs de Ligt, az előző idényben az Ajaxot, jelenleg a Juventust erősítő 20 éves holland védő kapta meg. Mögötte Jadon Sancho és Joao Félix végzett a virtuális dobogón.

Ezen a gálán osztották ki először a legjobb kapust megillető Lev Jasin-trófeát, amelyet a Liverpoollal Bajnokok Ligáját, a brazil válogatottal pedig Copa Américát nyerő Alissonnak adtak át. Mögötte Marc-André ter Stegen és Ederson zárt.

A 2019-ES ARANYLABDA-SZAVAZÁS VÉGEREDMÉNYE

1. Lionel Messi (32 éves, argentin, klubja a Barcelona)

2. Virgil van Dijk (28, holland, Liverpool)

3. Cristiano Ronaldo (34, portugál, Juventus)

4. Sadio Mané (27, szenegáli, Liverpool)

5. Mohamed Szalah (27, egyiptomi, Liverpool)

6. Kylian Mbappé (20, francia, PSG)

7. Alisson (27, brazil, Liverpool)

8. Robert Lewandowski (31, lengyel, Bayern München)

9. Bernardo Silva (25, portugál, Manchester City)

10. Rijad Mahrez (28, algériai, Manchester City)

11. Frenkie de Jong (22, holland, Ajax/Barcelona)

12. Raheem Sterling (24, angol, Manchester City)

13. Eden Hazard (28, belga, Chelsea/Real Madrid)

14. Kevin De Bruyne (28, belga, Manchester City)

15. Matthijs de Ligt (20, holland, Ajax/Juventus)

16. Sergio Agüero (31, argentin, Manchester City)

17. Roberto Firmino (28, brazil, Liverpool)

18. Antoine Griezmann (28, francia, Atlético Madrid/Barcelona)

19. Trent Alexander-Arnold (21, angol, Liverpool)

20. Pierre-Emerick Aubameyang (30, gaboni, Arsenal)

21. Dusan Tadics (30, szerb, Ajax)

22. Szon Hung Min (27, dél-koreai, Tottenham)

23. Hugo Lloris (32, francia, Tottenham)

24. Marc-André ter Stegen (27, német, Barcelona)

25. Kalidou Koulibaly (28, szenegáli, Napoli)

26. Karim Benzema (31, francia, Real Madrid)

27. Georginio Wijnaldum (28, holland, Liverpool)

28. Donny van de Beek (22, holland, Ajax)

29. Joao Félix (19, portugál, Benfica/Atlético Madrid)

30. Marquinhos (25, brazil, PSG)

AZ ÉV NŐI ARANYLABDÁSA

1. Megan Rapinoe (34, amerikai, Reign)

2. Lucy Bronze (27, angol, Lyon)

3. Alex Morgan (30, amerikai, Orlando Pride)

AZ ÉV LEGJOBB FIATALJA (KOPA-TRÓFEA)

1. Matthijs de Ligt (20 éves, holland, Ajax/Juventus)

2. Jadon Sancho (19, angol, Borussia Dortmund)

3. Joao Félix (19, portugál, Benfica/Atlético Madrid)

AZ ÉV LEGJOBB KAPUSA (JASIN-TRÓFEA)

1. Alisson (27, brazil, Liverpool)

2. Marc-André ter Stegen (27, német, Barcelona)

3. Ederson (26, brazil, Manchester City)