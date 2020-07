Karnyújtásnyira a feljutástól a tabella élén álló Minaji FC

Az ukrán másodosztályú labdarúgó bajnokság 27. fordulójában ismét nyert, így zsinórban hatodik győzelmét aratta a Minaji FC. Vaszil Kobin csapata újabb győzelmével megerősítette feljutást érő pozícióját, sőt a kárpátaljai egylet átvette az első helyet az Ingulectől.

Az ukrán Premier Ligában lejátszották az Európa Ligában való indulásért folytatott rájátszás döntő mérkőzését, melyet nagy meglepetésre az újonc Kolosz Kovalyivka nyert meg a Mariupol ellen. Ezzel először fordul elő az ukrán bajnokság történetében, hogy egy falusi csapat képviseli az országot a nemzetközi kupák egyikében.

A minaji csapat a Hirnyik-Szport gárdáját látta vendégül a Minaj Arénában. A találkozó a legutóbbi nyolcgólos meccs után meglepetésre csupán egy találatot hozott, de azt a szurkolók nagy örömére a hazaiak rúgták. A Minaji FC egyetlen, győzelmet érő gólját Vaszil Pinyasko szerezte a 43. percben. Helyzetek ezután is adódtak mindkét oldalon, de újabb gólig már nem jutottak el a csapatok. Mivel az Ingulec Petrove csütörtökön látogat az Obolony Kijev csapatához, a Minaji FC addig biztosan átvette helyét a tabellán. További jó hír a kárpátaljai szurkolóknak, hogy a bajnokság góllövőlistájának élén a Minaji FC játékosa, Anatolij Nurijev áll 17 találattal.

A feljutásért folytatott harcból újabb vereségével valószínűleg kiszállt a szebb napokat is megélt Metaliszt Harkiv csapata. A többi rivális hozta a kötelezőt, a Voliny Luck kiütötte a Metalurg Zaporizzsját, a Rukh Lviv Kremencsukban győzött, az Agrobiznesz pedig Ivano-Frankivszkból vitte el a három pontot. Három fordulóval a vége előtt a feljutást érő három helyért még mindig hat csapat küzd. A következő fordulóban kemény meccs vár a minajiakra, hiszen a nagy rivális Rukh csapatánál fog vendégeskedni a kárpátaljai gárda.

A Kolosz, miután 4:1-re kiütötte a kárpátaljai Szerhij Bulecát is foglalkoztató szintén újonc Dnyipro-1 csapatát, most az Olekszandriát 2:1-re legyűrő Mariupolt is megtréfálta. A mérkőzés a rendes játékidő leteltével gólnélküli döntetlennel zárult, így jöhetett a hosszabbítás, ahol a Kolosznak sikerült a gólszerzés, a 95. percben Denisz Antyuk talált be a Mariupol hálójába. Ezzel teljessé vált azon csapatok névsora, akik Ukrajnát képviselhetik a 2020/2021-es idényben a nemzetközi kupákban: Sahtar Donyeck és Dinamo Kijev (Bajnokok Ligája), Zorja Luhanszk, Deszna Csernyihiv és Kolosz Kovalyivka (mindhárom Európa Liga).

Az ukrán másodosztályú bajnokság 27. fordulójának eredményei:

Minaji FC – Hirnyik-Szport 1:0

Kramatorszk – Cserkascsina 2:1

Kremin Kremencsuk – Rukh Lviv 0:1

Mikolajiv – Metaliszt 1925 Harkiv 3:2

Prikarpattya Ivano-Frankivszk – Agrobiznesz Volocsiszk 0:1

Voliny Luck – Metalurg Zaporizzsja 5:0

Obolony Kijev – Ingulec Petrove (07.30, 18.00)

A tabella állása: 1. Minaji FC 56 pont, 2. Ingulec 54 p., 3. Agrobiznesz 53 p., 4. Voliny 51 p., 5. Rukh 51 p., 6. Metaliszt 47 p., 7. Obolony 46 p. […] 15. Metalurg Zaporizzsja 15 p., 16. Cserkascsina 7 p.

Ukrán Premier Liga, rájátszás:

Kolosz Kovalyivka – Mariupol 0:0, h.u. 1:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma