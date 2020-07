Kárpátaljai labdarúgót igazolt az NB I újonca

A magyar labdarúgó OTP Bank Ligába (NB I) feljutott Budafoki MTE kárpátaljai játékost igazolt, a viski születésű Takács Ronald személyében.

A csapat tájékoztatása szerint a huszonkét éves balszélső a felkészülés kezdete óta próbajátékon szerepelt Budafokon, az elmúlt hetek edzésein és felkészülési találkozóin nyújtott teljesítményével pedig meggyőzte a szakmai stábot. Takács Ronald szabadon igazolhatóként érkezett új csapatához – olvasható az m4sport.hu hírpoltálon.

„Ronald megfelelő fizikai képességekkel rendelkezik: gyors, mozgékony, jól cselező futballista. Az elmúlt években megtorpant a karrierje, ami most Budafokon új irányt vehet” – mondta Oláh Lóránt sportigazgató a fiatal szélsőről.

Takács Ronald 1998. január 26-án született Kárpátalján, a huszti járási Visk településen. Ukrajnában a Sahtar Donyeck akadémiáján indult karrierje. A Puskás Akadémiánál három és fél, a Debreceni VSC akadémiáján pedig egy évet töltött. 2014-ben az MTK Budapesthez igazolt. A fővárosi kék-fehéreknél az U17-es csapatnál kezdte, majd végigjárta az utánpótlás korosztályokat. 2016-ban a Vasas elleni rangadón mutatkozott be az NB I-ben. A 2016/2017-es szezonban összesen négy bajnoki és két Magyar Kupa-mérkőzést játszott az MTK színeiben. A Magyar Kupában gólt is szerzett az akkor még mindössze tizennyolc éves játékos. A következő idényben kilenc NB II-es találkozón kapott lehetőséget az elitmezőnyből kieső MTK-ban. Az első fordulóban, Csákváron győzelmet érő gólt lőtt. A visszajutást követően, 2018 őszén egy mérkőzésen lépett pályára az NB I-ben, majd novemberben közös megegyezéssel távozott a Hungária körútról. 2019 tavaszán a szlovák másodosztályú Pozsonyi Inter (Bratiszlava) játékosa volt, az elmúlt szezonban viszont csapat nélkül készült. Takács Ronald már a magyar címeres mezt is magára húzhatta, az U18-as és U19-es válogatottban is bemutatkozott a viski szélső. A német Transfermarkt jelenleg 125 ezer eurora becsüli a játékos értékét.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma