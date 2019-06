Georgij Zantaraja. Fotó: NOC of Ukraine and the Olympic Team

Két ukrán, egy-egy orosz, koszovói és georgiai arany a cselgáncs Eb első napján Ukrajna a férfiaknál és a nőknél is tudott aranyérmet szerezni a sportágban Európa-bajnokságnak számító minszki Európa Játékok cselgáncstornáján, melynek első napján még orosz, georgiai és koszovói diadal született. Női 48 kilogrammban a világbajnok Darja Bilodid nyert, aki a 16 között Csernoviczki Évát győzte le. A Csizsovka Arénában szombaton a magyaroknak kevés sikerélménye volt, miután mind a hat induló (Csernoviczki, Szabó Katinka, Pupp Réka, Karakas Hedvig, Szabó Csaba, Gorjanácz Zsolt) helyezetlenül zárt. Eredmények:

férfiak: 60 kg, Európa-bajnok:

1. Luhumi Cshvimiani (Georgia)

2. Francisco Garrigos (Spanyolország)

3. Amiran Papinasvili (Georgia) és

Jorre Verstraeten (Belgium)

a döntőben:

Cshvimiani-Garrigos vazaarival 66 kg, Európa-bajnok:

1. Georgij Zantaraja (Ukrajna)

2. Matteo Medves (Olaszország)

3. Bagrati Niniasvili (Georgia) és

Vaza Margvelasvili (Georgia)

a döntőben:

Zantaraja-Meedves ipponnal nők: 48 kg, Európa-bajnok:

1. Darja Bilodid (Ukrajna)

2. Irina Dolgova (Oroszország)

3. Julia Figureoa (Spanyolország) és

Marusa Stangar (Szlovénia)

a döntőben:

Bilodid-Dolgova vazaarival 52 kg, Európa-bajnok:

1. Majlinda Kelmendi (Koszovó)

2. Natalja Kuzjutyina (Oroszország)

3. Chelsie Giles (Nagy-Britannia) és

Amandine Buchard (Franciaország)

a döntőben:

Kelmendi-Kuzjutyina vazaarival 57 kg, Európa-bajnok:

1. Darja Mezseckaja (Oroszország)

2. Nora Gjakova (Koszovó)

3. Pauline Starke (Németország)

Telma Monteiro (Portugália)

a döntőben:

Forrás: mti.hu