Kígyósi gólfieszta, drámai újlaki továbbjutás

Igazi futballdömpingre zajlott Nagybaktán, ahol megrendezték a beregvidéki labdarúgó Téli Kupa negyeddöntőinek mérkőzéseit. Elsőként a Kígyósi FC és a Tiszakeresztúri FC lépett pályára. A mérkőzés első félideje kétgólós kígyósi vezetéssel zárult. A második játékrész elején Keresztúrnak sikerült szépíteni Gorondi Mózes góljával, de az egyenlítés helyett újabb beregvidéki gólok jöttek. A kígyósiak Buda Péter duplájával, Derceni Béla, Nagy Miklós és Péter György góljaival 5:1 arányban gyűrték le ugocsai ellenfelüket.

A negyeddöntő második párharcának, a mezővári és a zápszonyi gárda összecsapásának első játékrésze kiegyenlített küzdelmet hozott, a csapatok gólnélküli döntetlennel vonulhattak le a pályáról. A második félidőben a zápszonyiak Bara Csaba góljával szerezték meg a vezetést. Ezután hiába rohamozták ellenfelük kapuját a váriak, újabb gólt csak az ellenfél tudott szerezni. Dávid Gergő és Tar András góljaival a zápszonyiak beállították a 3:0-s végeredményt.

A harmadik mérkőzés igazi parázs küzdelmet hozott. A Sznopcsák Tamással, Drozdenkó Pállal és Knobloch Györggyel felálló hazai egylet, a Nagybaktai FC csapott össze a badalói bajnokcsapat néhány játékosával megerősített Tiszaújlaki FC gárdájával. A mérkőzés első gólját az újlakiak szerezték, de a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot.

Ezután rákapcsoltak a baktaiak, és több veszélyes helyzetet is kidolgoztak, ám az újlaki hálóőr, Balázs Ferenc „Dzsilet” bravúrt bravúrra halmozott. A Nagybaktai FC Knobloch György góljával szerezte meg a vezetést a második félidő elején. A játékrész ezután mindkét oldalon hozott izgalmas helyzeteket, viszont gólig csak az újlakiak jutottak: Palotás Szebasztián fejesgóljával sikerült egyenlíteniük. Ezt követően már csak egy felsőlécről kipattanó lövésig jutottak a Tisza-partiak, így jöhettek a büntetőrúgások. Az újlaki portás magabiztosan hárította a baktaiak három játékosának tizenegyesét, sőt a harmadikat kétszer is, mivel a játékvezető megismételtette a kapus sípszó előtti elmozdulása miatt. A baktaiak részéről csupán a rutinos Sznopcsák Tamás talált be.

Az utolsó mérkőzésen a Nagyberegi Talizmánnak sikerült kiejtenie a beregszászi Intert, miután 3:1 arányban diadalmaskodtak. Géczi István kétszer talált be a beregszászi kapuba, egyik gólját büntetőből szerezte. A beregiek harmadik gólját Horváth Gergő rúgta, szintén tizenegyesből. Az Inter egyetlen találatát Ohár Román szerezte.

A beregszászi járási Téli Kupa negyeddöntőjének eredményei:

Kígyósi FC – Tiszakeresztúri FC 5:1

Zápszonyi FC – Mezővári FC 3:0

Tiszaújlaki FC – Nagybaktai FC 1:1 (büntetők után 3:1)

Nagyberegi Talizmán – Beregszászi Inter 3:1

Ezzel kialakult az elődöntő mezőnye, március 8-án a Kígyósi FC – Nagyberegi Talizmán és a Zápszonyi FC – Tiszaújlaki FC párharcokkal folytatódik a Téli Kupa.

A megyei Téli Kupa szintén a negyeddöntőkkel folytatódott. Nagyszőlős sima ötössel küldte haza a husztiakat, Irhóc és Szerednye büntetőkkel jutott a legjobb négy közé. Az utóbbi gárda a Munkácsi Akadémia U19-es csapata után az U17-es gárdát is tizenegyes rúgások után ejtette ki. Borhalom minimális győzelemmel jutott tovább az ungvári sportiskolások ellen.

A negyeddöntő eredményei a következők:

Borhalmi FC (Boboviscse) – Ungvári Sportiskola U17 1:0

Munkácsi Akadémia U17 – Szerednyei FC 1:1 (büntetők után 5:6)

Nagyszőlősi FC – Huszti FC 5:0

Irhóci FC (Vilhivci) – Ilosvai Buzsora 1:1 (büntetőkkel 3:1)

Az elődöntők sorsolását szerdán, március 4-én tartják.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma