Koronavírus-fertőzés miatt elmarad a Minaji FC debütálása

Elmarad a kárpátaljai csapat bemutatkozása az ukrán labdarúgó-bajnokság első fordulójában, mivel az FK Lviv csapatából hat játékosnál is kimutatták a koronavírus-fertőzést – közölte a Minaji FC hivatalos honlapja.

Az FK Lviv–Minaji FC mérkőzést az Ukrán Labdarúgó Szövetség elhalasztotta, a találkozó pontos időpontja még kérdéses. Vaszil Kobin csapatának így több ideje lesz felkészülni az első Premier Ligás összecsapására, amire szeptember 12-én kerül sor az ungvári Avangard Stadionban. A Minaji FC ellenfele az Olekszandrija gárdája lesz. Mint arról korábban már beszámoltunk, szeptember 26-án a Dinamo Kijev látogat a megyeszékhelyre, akik az első fordulóban 4:1-re kiütötték idegenben az Olimpik Donyecket.

A Minaji FC pénteken egyébként újabb erősítéseket jelentett be, elsőként a horvát Lokomotív Zágrábtól igazolták le a húszéves horvát középhátvédet, Miszlav Maticsot. A fiatal labdarúgó, aki komoly erősítést jelenthet Vaszil Kobin csapatának, bemutatkozott a horvát U19-es és U20-as válogatottban is. Kapusposztra is igazoltak a kék-fehérek, a korábbi ukrán utánpótlás válogatott hálóőr, Anton Kanyibolockij is aláírt. A rutinos kapus legutóbbi klubja az élvonaltól búcsúzó Kárpáti Lviv volt, de 2012-2017 között a Sahtar színeiben szerepelt, és a Dnyiproban is megfordult. A középpályára is igazolt Kopolovec sportigazgató: Olekszandr Sznyizska a Dnyipro-1 csapatától érkezett a Minaji FC egyletéhez.

Közben pénteken kisorsolták az Ukrán Kupa első fordulójának párosításait, miután kiderült, hogy vidékünk második számú csapata, az Ungvári FC a Bukovina Csernyivci gárdájához látogat majd. A Minaji FC és a többi Premier Ligás csapat később csatlakozik a mezőnyhöz.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma