Koronavírusos a Kisvárda FC egyik játékosa

A Kisvárda FC hivatalos közleményben számolt be arról, hogy egyik játékosuk koronavírustesztje pozitív lett, így elmarad az Újpest FC elleni edzőmeccsük, és akár a Budafok elleni NB I-es nyitómeccs is veszélybe kerülhet.

Szerdán az illetékes hatóság tovább folytatja az eljárást, ennek megfelelően az aznapra kiírt Újpest elleni idegenbeli edzőmérkőzést le kellett mondanunk. Ugyanekkor a teljes csapat és annak környezete koronavírusteszten esik át, amelyet pénteken is megismétlünk. Ezek eredményének függvénye lesz, hogy szombaton pályára léphetünk-e a Mezőkövesd ellen tervezett edzőmérkőzésen. A vizsgálatok kedvezőtlen eredményének következtében a hatóság akár kéthetes karantént is elrendelhet, ez esetben az augusztus 17-i budafoki bajnoki rajtunk is veszélybe kerülhet – olvasható a kisvardafc.hu oldalán.

A Kisvárda Master Good FC felnőtt csapatának keretében több ukrán származású játékos is található. A szabolcsi csapat színeiben futballozik az alsókerepeci Hei Viktor, aki magyar gyökereinek köszönhetően nem számít légiósnak. Rajta kívül Anton Kravcsenko, Roman Karaszjuk, Bogdan Melnyik és Artem Odincov légióskodik a kisvárdaiaknál. A csapat az OTP Bank Liga előző szezonját a nyolcadik helyen zárta, és jelenleg a harmadik NB I-es idényükre készülnek, ami augusztus 17-én veszi kezdetét, ha nem halasztják el az újonc Budafoki MTE elleni mérkőzésüket.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma