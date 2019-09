Kubica bejelentette, hogy elhagyja a Williamst

Robert Kubica bejelentette, hogy a mostani szezon végén elhagyja a Williams csapatát. Elmondása szerint nem lelte sok örömét a versenyzésben az F1-es visszatérése óta.

A Szingapúri Nagydíj csütörtöki sajtótájékoztatójára hivatalos volt Robert Kubica, aki ezt az alkalmat megragadva váratlanul bejelentette, hogy a mostani idény végén elhagyja jelenlegi csapatát. A Williams ezzel egy időben hivatalos közlemény kiadásával erősítette meg ugyanezt. Abban a lengyel versenyzőt idézve azt írták: „Szeretnék köszönetet mondani a csapatnak az elmúlt két évért és hogy visszatérhettem a Forma–1-be! Élveztem a csapattal eltöltött időszakot, mind fejlesztő és tartalékversenyzőként, mint állandó versenyzőként, de úgy éreztem, eljött az idő a továbblépésre és egy új fejezet kezdetére a pályafutásomban.”

A sajtótájékoztatón ennél kicsit többet is mondott. „Várjuk már a következő évet, de hogy kiértékelhessem a lehetőségeimet, előbb döntést kellett hoznom arról, hogy nem folytatom a Williamsszel a mostani év vége után” – fogalmazott az egyszeres futamgyőztes, aki később arra is utalást tett, hogy sereghajtóként, az idei autóval küszködve nem sok örömét leli a visszatérésében. „Mindig is mondtam, hogy nagy erőfeszítésembe telt, sok időt fordítottam az F1-es visszatérésre. Amióta visszatértem, mindig azt mondtam, hogy az F1-ben maradás a célom, de nem bármi áron. Az elsődleges, hogy bármit is hoz a jövő, szeretném újra élvezni a versenyzést” – mondta.

„Természetesen ez a szezon nehéz volt a teljesítmény szempontjából, de nagyon sokat ki is vett belőlem. Újra az F1-ben szerepelni ilyen hosszú idő után nem egyszerű, főleg nem egy olyan nehéz helyzetben, amilyenben mi vagyunk. Mindenesetre köszönettel tartozom a csapatnak a lehetőségért, és majd kiderül, mit hoz a jövő.”

A Williams közleményében Claire Williams csapatvezető-helyettes elmondta: „Szeretnénk köszönetet mondani Robertnek a kemény munkájáért, tiszteletben tartjuk a döntését, hogy a szezon végén távozik a csapattól. Robert fontos tagja volt a csapatunknak, mind tartalékversenyzőként, mind állandó versenyzőként. Köszönettel tartozunk neki, hogy ebben a két embert próbáló szezonban ennyit fáradozott, és minden jót kívánunk neki a jövőre nézve!”

Az istálló egyelőre nem ismertette a 2020-as versenyzőfelállását, ám miután George Russell-lel hosszú távra terveznek, várhatóan csak egy üres ülésnek kell gazdát találniuk. A legjobb eséllyel erre a Forma–2-ben szereplő tartalékversenyzőjük, Nicholas Latifi pályázik.

Hogy Kubicának lesz-e esélye az F1-ben maradni, az mind az üres ülések alacsony száma, mind az idei gyengélkedése miatt erősen kérdéses. Nemrég a BMW viszont jelezte, érdekelné őket egy esetleges együttműködés a DTM-ben, igaz, azt még ők sem tudják, lesz-e helyük az F1-ben velük már versenyző lengyel számára.