Lehajrázta a Real a PSG-t – VIDEÓ

A címvédő Real Madrid hazai pályán 3-1-re legyőzte a Paris Saint-Germaint a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, szerdán.

Az elmúlt két kiírásban diadalmaskodó Madrid kezdte aktívabban a találkozót, ám a párizsiak is veszélyeztettek néhányszor, s egy kombinatív összjáték végén a vezetést is megszerezték Adrien Rabiot révén. A francia középpályás 2016 áprilisa után talált be újra a BL-ben.

A PSG találata után sem változott a mérkőzés képe, majd a 44. perc elején Benzema hatalmas bombáját védte bravúrral Areola. A gyorsan elvégzett szögelt után Toni Kroos került a földre, miután Lo Celso a nyakánál fogva visszarántotta a németet, a játékvezető pedig a 11-es pontra mutatott. A labdát Cristiano Ronaldo ellentmondást nem tűrően helyezte a bal alsóba. Az ötszörös aranylabdásnak ez volt a századik gólja a Bajnokok Ligájában a Real Madrid színeiben, ő az első, aki elérte ezt az álomhatárt egy klub színeiben.

A második játékrészben pedig nagy szerencsével a 101.-et is megszerezte, miután a kapusról kipörgő labda a kapuba pattant a combjáról. Ronaldónak ez volt a 11. BL-találata a szezonban, ezzel vezeti a góllövőlistát. A hajrában a támadásokat rendkívül aktívan segítő Marcelo is bevette a PSG kapuját, így a spanyol klub kétgólos előnyből várhatja a párizsi visszavágót.

Eredmények:

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések:

Real Madrid (spanyol) – Paris Saint-Germain (francia) 3-1 (1-1)

gólszerzők: C. Ronaldo (45., 83. – az elsőt 11-esből), Marcelo (86.), illetve Rabiot (33.)

FC Porto (portugál)-FC Liverpool (angol) 0-5 (0-2)

g.: Mané (25., 53., 85.), Salah (29.), Firmino (69.)

A visszavágókat március 6-án rendezik.