Leleplezte megújult külsejét a Ferrari

Szuzukában bemutatta módosított autófestését a Ferrari. A csapat 2008 óta először népszerűsíti autóján közvetlenül a dohánygyártó főtámogatóját.

Ha nem is a teljes autót, egy motorborítást leleplezett Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen a Japán Nagydíjat felvezető csütörtöki napon, ízelítőt adva abból, hogyan is változik idei autójuk kinézete. A cigarettagyártó Philip Morris ’Mission Winnow’ programjának logója látható a borításon, amelyen túl az első és hátsó szárnyakra, az autó oldalára, orrára és glóriájára is felkerülnek majd új, fehér dizájnelemek.

Mivel 2008 óta dohányreklámokat tilos elhelyezni az autókon, a csapat a Philip Morrisszal közösen úgy döntött, a cég tudományos és technológiai fejlődést népszerűsítő programján keresztül helyezi újra jobban a figyelem középpontjába az amerikai globális vállalatot. A kampány mottója: ’Törekvés a szebb jövőre’. „Szeretnék köszönetet mondani a Philip Morrisnak, hiszen megvolt a joguk arra, hogy már a szezon kezdete óta reklámozzanak a teljes autónkon, de ők tiszteletben tartották, hogy az autónk vörös, és meg is hagyták annak” – nyilatkozta Maurizio Arrivabene csapatfőnök, aki arról is beszélt, miért nem év elejétől használják a mostani dizájnt. „Az ok egyszerű: azt mondták, nem sietnek, a cégünk változik, mozgásban van, és egy új küldetésbe kezdünk.”

„Egyszerű, amit csinálunk: a Ferrari és a Philip Morris a jobbért küzd, a jobb teljesítményért, azért, hogy napról napra tanuljunk a hibáinkból, és ezáltal előrébb lépjünk, jobban teljesítsünk. Mondhatják, hogy még nem is nyertük meg a bajnokságot. Így van, de tanulunk. Ahhoz, hogy a jövőben nyerni tudjunk, képesnek kell lennünk tanulni” – magyarázta a korábban a Philip Morris Marlboro márkájánál alelnökként is dolgozó olasz.

Riccardo Parino, a Philip Morris alelnöke hozzátette: „Tíz évvel azután térünk vissza egy új kezdeményezéssel, hogy utoljára népszerűsítettük magunkat az F1-es autón. Fontos kiemelni, hogy a logó és a kampány nem kapcsolatos dohányipari termékekkel, csak rólunk szól. Arról a tényről, hogy a cégünk át fog alakulni, teljesen meg fog változni, és a jobb jövőért indít kezdeményezéseket. Fontos, hogy a Ferrari mellett lehetünk, mert a Ferrari a szenvedély és a jobb jövő reményében történő folyamatos fejlődés példája.”

A Ferrari Szuzukától kezdve a szezon végéig az új dizájnnal fog versenyezni 2018-ban; a csapat megállapodása 2021-ig szól az egyik legbőkezűbb szponzorával, amely már bő 20 éve támogatja őket.