Max Verstappen Budapest utcáin köröz május elsején!

A Red Bull ifjú tehetsége lesz a Nagy Futam F1-es sztárvendége.

A május elseje mostanra a hazai autósport szerelmeseinek is bevésődött a memóriájába, hiszen ezen a napon Budapest minden évben a motorsport fővárosává változik. A Nagy Futam olyan meghatározó eseménnyé növekedett az évek során, amelyre aktív F1-es sztárok is elfogadják a meghívást.

2012-ben a McLaren versenyzője, Jenson Button például elsőként tisztelt meg bennünket jelenlétével az akkor még Belvárosi Nagydíjként megismert rendezvényen, de vendégül láthattuk már Gerhard Bergert, David Coulthardot, Valtteri Bottast, Kimi Räikkönent, avagy azt a Daniel Ricciardót is, aki egy kicsit kapcsolódik az idei rendezvényhez is.

Egy hétfő délelőtti sajtótájékoztatón, Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója ugyanis bejelentette, a 2018-as Nagy Futam sztárvendége az ausztrál versenyző csapattársa, Max Verstappen lesz.

„A pilóták közül a Red Bull holland fenegyereke, Max Verstappen bemutatózik Budapesten” – jelentette be Gyulay Zsolt. „Ő még nem járt itt, de a többiektől már tájékozódott az eseményről, amelyen bizonyára ő is remekül érzi majd magát. S hogy mekkora igény van a világban az ilyen autósportot népszerűsítő, városi eseményekre, azt jól mutatja, hogy Chase Carey, a Formula-1 elnöke, és a Liberty Media vezetőségének több tagja is elfogadta a meghívásunkat. A paddockot a Bazilikánál építjük fel, a belvárosi felvonulás résztvevői pedig a Károly körúton és a Rákóczi úton végighaladva, a Ferenciek terénél megfordulva bemutatóznak majd a városban”- tette hozzá a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója.