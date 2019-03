Megújult arculattal startol a Forma-1-es szezon az M4 Sporton

2019-ben is kiemelt szerepet kap a Forma-1 Magyarország legnézettebb sportcsatornáján, az M4 Sporton. A világ legnépszerűbb nemzetközi autóverseny-sorozatának futamai mellett az M4 Sport a száguldó cirkusz pénteki szabadedzéseit és szombati időmérőit is közvetíti.

A 2019-es Forma-1 szezon az Ausztrál Nagydíj szabadedzésével indul március 15-én. Az M4 Sport stúdiója megújult arculattal várja a nézőket: a grafikai elemek egyszerre idézik meg a Forma-1 világát és a sportcsatornát. Kommentátorként az idei szezonban is Szujó Zoltán és Wéber Gábor köszönti a nézőket.

Természetesen nagy erőkkel készül az M4 Sport az idei Forma-1-es Magyar Nagydíjra, amelyet idén augusztus 4-én rendeznek. A csatorna nemcsak a versenyről, hanem az azt követő kétnapos kollektív tesztről is beszámol majd – tájékoztatott az MTVA Sajtó Osztálya közleményében.

Az M4 Sport 2019-ben is igyekszik a lehető legközelebb hozni a Forma-1 csodálatos világát a televíziónézőkhöz. A Boxutca című magazin segít eligazodni a futamok és a Forma-1 eseményei között, 2019-ben is rendszeres elemzésekkel, stúdióbeszélgetésekkel jelentkezik. A szakkommentátorok idén is a hazai autósport legnagyobb alakjai: Kiss Norbert és Michelisz Norbert lesznek, akik bennfentes információkat osztanak meg a motorsport világáról.

A csatorna helyszíni stábja a száguldó cirkuszt követve bejárja a világot. Helyszíni riporterként Bobák Róbert, Szeleczky Ádám és Ujvári Máté jelentkezik az események sűrűjéből, mind a 21 futamról.