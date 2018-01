Michelisz Norbert a Hyundai versenyzője lett!

Michelisz Norbert, a tavalyi WTCC-évad második helyezettje Hondáról Hyundai-ra vált, és a WTCR-ben folytatja, ahol Gabriele Tarquini csapattársa lesz.

“Elképesztően izgatottan várom a szezonkezdetet – árulta el Michelisz. – Úgy érzem magam, mint a pályafutásom legelején. Új csapattal, új autóval és új bajnokságban indulok. Erre a kihívásra volt most szükségem, rendkívül motivált vagyok. Büszkeséggel tölt el, hogy több szerződésajánlat közül is választhattam, hiszen a mai túraautózásban ez kiváltságos helyzetnek számít. Igyekeztem a lehető legjobb döntést meghozni szakmailag, amiben segített, hogy számomra tavaly világossá vált, hogy a Hyundai i30 N TCR győzelemre esélyes autó. Úgyhogy egyértelműen első helyezésekért és végső soron a bajnoki címekért szeretnék küzdeni idén. Annak pedig külön örülök, hogy folytatva a 2011 óta tartó sorozatot, 2018-ban is versenyezhetek magyar közönség előtt a Hungaroringen a világ első számú túraautó-bajnokságában az április 28-29-i hétvégén” – írja a bejelentésben a Hyundai friss igazoltja.

Az MTVA Forma-1-es szakkommentátora, Wéber Gábor szerint a WTCC sorozat tavalyi második helyezettje valóban nagyon jó döntést hozott.

„Több ajánlata is volt, de minden szempontból ez volt a legjobb döntés” – nyilatkozta az m4sport.hu-nak Michelisz Norbert korábbi WTCC-s csapattársa. „Kellett már neki ez a vérfrissítés, kell az új motiváció, és a Hyundaijal ez most megvan neki.”

A Hondát sok kritika érte a tavalyi év végi stratégiájával kapcsolatban, mely szerint Michelisz Norbert nem kapta meg azt a támogatást a csapattól, ami szükséges lett volna a bajnoki címhez. Wéber Gábor ezt nem kommentálta, inkább egy másik tényre mutatott rá:

„A Honda és a JAS házassága eleve nem működött annyira tökéletesen, most pedig a Hyundai esetében olyan csapathoz került, ahol minden egy kézben van. Hogy ez mennyire jól tud működni, az látszott Citroën és a Volvo esetében is.”

Ami Michelisz Norbert bajnokesélyes megjegyzését illeti, annak lehetnek alapjai, hiszen:

„Norbinak a szerződéskötés előtt volt viszonyítási alapja, hiszen már tavaly is látta a Hyundai sebességét, sokat beszélt az Gabriel Tarquinivel az autóról” – tette hozzá Wéber Gábor.

A WTCR 10 futamos szezonja április 8-án kezdődik a Marokkói versenyhétvégével.