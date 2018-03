Mourinho: „A Man. Unitednek nem újdonság, hogy kiesik a BL-ből”

A Sevilla teljesen megérdemelten, de az előzetes várakozásokat tekintve a Bajnokok Ligája nyolcaddöntős párharcainak legnagyobb meglepetését okozva az Old Traffordon 2–1-re legyőzte és kiejtette a Manchester Unitedet. Az angol klub menedzsere, José Mourinho – szokáshoz híven – érdekes nézőpontból értékelte a búcsút.

A története során először BL-negyeddöntőbe jutó Sevilla már a hazai, 0–0-ra végződő találkozón is közelebb állt a győzelemhez, amiért idegenben is mindent megtett: Vincenzo Montella együttesének 21 lövési kísérlete volt a manchesteri visszavágón (ebből a nyerőember, Ben Yedder kettőt váltott gólra), 2013 óta egyetlen vendégcsapat sem ért el ekkora számot az Old Traffordon. Akkor a Real Madrid próbálkozott 22 alkalommal, a vendégek kispadján akkor José Mourinho ült.

Az a José Mourinho, akinek az utóbbi időben nagyon nem megy a BL-ben: a portugál sorozatban harmadik alkalommal nem tud eljutni a legfontosabb nemzetközi kupasorozat legjobb nyolc csapata közé. Most a Manchester Uniteddel esett el a nyolcaddöntőben, akárcsak a 2014/2015-ös idényben a Chelsea-vel, a 2015/2016-os szezonban pedig decemberben menesztette a londoni klub.

A kiesés ténye, de legfőképp a mutatott játék volt aggasztó José Mourinhóra nézve, hiszen 2016-os érkezése óta 350 millió fontot költött a keret megerősítésére, de a legfontosabb mérkőzésen nem tudta sztárjaiból kihozni a maximumot, anélkül pedig nehéz Európa legjobb nyolc csapata közé jutni. A portugál a lefújás után nem kritizálta játékosait, de önmagát sem. Sőt.

„Nem gondolom, hogy rossz meccset játszottunk volna. Ültem már ebben a székben győztes edzőként a Portóval és a Real Madriddal, a Manchester Unitednek nem újdonság, hogy kiesik a BL-ből” – mondta.

Azért van némi újdonság a hazai vereségben, a Manchester Unitedet (a kedd estit is számolva) legutóbbi 63 hazai mérkőzésén csak két csapat tudta legyőzni: a Manchester City (2) és a Sevilla. Az a Sevilla, amelynek december közepe óta négy olyan meccse is volt, amelyen 5 gólt kapott (Real Madrid, Atlético Madrid, Eibar, Real Betis), az MU mégsem mert ellene támadni.

„Az első perctől próbáltunk agresszívek lenni, de nem sikerült betalálnunk, a Sevilla pedig okosan tartotta a labdát és kontrollálta a mérkőzést. Volt lehetőségünk a rendkívül fontos első gól megszerzésére, de ez nekik jött össze, onnantól pedig az érzelmek döntöttek. A második gól után esélytelenek voltunk” – összegezte a mérkőzést Mourinho.

„Voltak jó időszakaink, de nem tudtuk uralni a mérkőzést, de nem mondhatok semmi rosszat a játékosaimra vagy a hozzáállásukra. Ilyen a futball, vesztettünk, de holnap új nap jön, szombaton pedig a következő mérkőzés. Örülök, hogy a játékosaim nem rejtegetik az érzéseiket, ezt nekik is elmondtam, de nincs időnk drámázni. Dolgoznunk kell tovább, mert a hétvégén fontos meccsünk jön az FA-kupában a Brighton ellen” – tette hozzá, utalva arra, hogy ez maradt az egyetlen sorozat, amelyet a Manchester United még megnyerhet az idén, ráadásul a Manchester City legkorábban április 7-én, pont a városi rivális elleni bajnokin döntheti el matematikailag is a Premier League bajnoki címét.

„Az FA-kupában még van esélyünk, meg kell próbálnunk győzni. A Tottenham is kiváló csapat, de nekik is csak az FA-kupa maradt, a Liverpoolnak csak a Bajnokok Ligája. Tovább kell mennünk” – zárta szavait Mourinho, akit különös teher nyomott kedd este: ez volt az 58. mérkőzése a BL kieséses szakaszában, ezzel pedig utolérte elődjét, Sir Alex Fergusont. Kettejüknél csak Carlo Ancelottinak van több (62), és ez egy ideig még biztosan így is marad.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó:

Manchester United (angol) – Sevilla (spanyol) 1–2 (0–0)

gól: Lukaku (84.), illetve Ben Yedder (74., 79.)

Továbbjutott: a Sevilla, 2–1-es összesítéssel

AS Roma (olasz)-Sahtar Donyeck (ukrán) 1–0 (0–0)

gól: Dzeko (52.)

piros lap: Ordec (79., Sahtar Donyeck)

Továbbjutott: az AS Roma 2–2-es összesítéssel, idegenben szerzett góllal