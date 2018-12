Munkácsi focistát igazolt a Ferencváros

A labdarúgó NB I-ben szereplő Ferencváros hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette Ihor Haratyint, aki legutóbb az ukrán élvonalbeli Zorja Luhanszk játékosa volt.

A Ferencváros mellett a Mol Vidi is érdeklődött Ihor Haratyin iránt, aki 2020 nyaráig állt szerződésben a Zorja Luhanszkkal. A munkácsi születésű, magyar felmenőkkel is bíró középpályás azonban a zöld-fehéreket választotta, akik az év utolsó előtti napján be is jelentették a szerződtetését. A transzfer részleteit azonban nem hozták nyilvánosságra.

Az ukrán korosztályos válogatottakat végigjáró Haratyin ebben a szezonban 21 tétmeccsen 2 gól mellett 3 asszisztot jegyzett klubjában, a felnőttek között azonban még nem képviselte Ukrajnát.

Haratyin számára a beilleszkedés minden bizonnyal nem okoz majd problémát, hiszen az FTC vezetőedzőjével, Szerhij Rebrovval együtt dolgozott korábban a bajnoki címet is nyerő Dinamo Kijevnél, Ivan Petrjakkal pedig együtt futballozott a Zorja Luhanszkban.

A 23 éves középpályás az FTC harmadik téli szerzeménye Marten Wilmots és Nyikolaj Szignyevics után.