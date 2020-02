Munkácsi továbbjutás, szerednyei búcsú

A megyei Téli Kupa csoportmérkőzéseinek zárófordulóját rendezték az A csoportban, ahol nem kis meglepetésre az elmúlt évek egyik legstabilabb formáját nyújtó Szerednyei FC vereségét, illetve kiesését hozták a küzdelmek.

Ezúttal a megyei másodosztály egyik favoritjától, Borhalomtól szenvedtek vereséget. A csoportelső nem kis meglepetésre a munkácsi futballakadémia U17-es csapata lett, akik a nagy rivális ungvári sportiskolát fektették két vállra.

A B csoportban a munkácsi akadémisták U19-es gárdája kiütötte a tapasztalt játékosokból álló ungvári Sztrájvert, így egy fordulóval a vége előtt bebiztosították csoportelsőségüket és továbbjutásukat. A másik meccsen az ungvári járási bajnokságban vitézkedő Linci Zirka nagy csatában, 4:3 arányban múlta felül a megyei másodosztály nyugati zónájának rendszeres résztvevőjét, Alsókerepec csapatát, akik egy fordulóval a vége előtt továbbra is pont nélkül állnak.

A D csoportban igazi rangadókra került sor. Az eddigi nyeretlenek csatáját a Dombói Kárpáti nyerte Alsóapsa ellen, a hibátlanok harcából pedig Irhóc került ki győztesen Huszttal szemben.

A C jelű négyesben vasárnap fejeződnek be a küzdelmek, ahogy a B és D csoportban is rendeznek még mérkőzéseket. A szombati játéknap eredményei a következők:

A csoport:

MFA U17 (Munkács) – Ungvári Sportiskola 3:0

Szerednyei FC – Borhalmi FC (Boboviscse) 1:3

B csoport:

Ungvári Sztrájver – MFA U19 (Munkács) 1:4

Linci Zirka – Alsókerepeci FC 4:3

D csoport:

Dombói Kárpáti (Dubove) – Alsóapsai FC (Gyibrova) 3:1

Irhóci FC (Vilhivci) – Huszti FC 3:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma