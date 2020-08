Nagydobronyi és viski labdarúgó Gera Zoltán keretében

A nagydobronyi Hidi M. Sándor és a viski Takács Ronald is bekerült a magyar U21-es labdarúgó-válogatott keretébe. Gera Zoltán szövetségi edző csapata szeptember 7-én lép pályára Szlovéniában.

A Gera Zoltán vezette U21-es válogatott utoljára tíz hónappal ezelőtt, tavaly novemberben lépett pályára nemzetközi mérkőzésen, a koronavírus-járvány miatt azóta minden tervezett találkozó elmaradt. Szeptemberben azonban újra lehetőség nyílik egy kilencnapos közös összetartásra, amelyet egy szlovéniai felkészülési mérkőzés zár a társrendező házigazdák ellen – olvasható a Magyar Labdarúgó Szövetég hivatalos honlapján (mlsz.hu).

A szövetségi edző ezúttal nem számíthat Szalai Attilára, Szőke Adriánra és Schäfer Andrásra, ugyanis mindhárman a felnőtt válogatottba kaptak meghívót Marco Rossitól.

– Az volt a célom, hogy csaknem három és fél év után visszakerüljek a válogatottba. A mostani meghívó egy visszajelzés, hogy jó úton járok. Ez a korosztály a felnőtt válogatott előszobáját jelenti, ezért azon leszek, hogy megragadjam a lehetőséget, és olyan teljesítményt nyújtsak, amivel bizonyítom, hosszú távon lehet rám számítani – nyilatkozta Takács Ronald a Budafoki MTE honlapjának, aki korábban az U18-as és U19-es együttesben is szerepelt, az elmúlt egy évben azonban csapat nélkül készült, mielőtt júliusban aláírt a Budafokhoz.

Takácshoz hasonlóan Hidi M. Sándor is pályára lépett már az U18-as és U19-es válogatottakban is. A Vasas középpályása csapata legutóbbi mérkőzésén, a Haladás ellen is eredményes volt.

Az U21-es magyar válogatott kerete:

Kapusok: Demjén Patrik (ZTE), Varga Ádám (Ferencváros/Soroksár), Zöldesi Illés (DVSC).

Védők: Bolla Bendegúz (MOL Fehérvár FC), Kovács Nikolasz (Ajka FC), Szűcs Kornél (DVTK/Kazincbarcika), Balogh Botond (Parma, olasz), Tóth Bence (Vasas), Nagy Zsombor (MTK Budapest), Hinora Kristóf (Vasas), Gergényi Bence (ZTE).

Középpályások: Hidi M. Sándor (Vasas), Csonka András (Ferencváros), Kiss Bence (Haladás), Palincsár Martin (MTK Budapest), Kleisz Márk (Vasas), Mezei Szabolcs (MTK Budapest).

Támadók: Szánthó Regő (ZTE), Takács Ronald (Budafok), Szabó Máté (Budafok), Schön Szabolcs (MTK Budapest), Bíró Bence (MTK Budapest), Tóth-Gábor Kristóf (Budapest Honvéd).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma