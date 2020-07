Öt év után kupagyőztes a Dinamo Kijev

A labdarúgó Ukrán Kupa harkivi döntőjében a Dinamo Kijev és a Vorszkla Poltava csaptak össze. A kijeviek legutóbb 2015-ben emelhették magasba a serleget, a poltavaiak pedig 2009-ben (ez volt eddigi egyetlen kupagyőzelmük).

A Dinamo útja nem volt könnyű a döntőig, hiszen már a nyolcaddöntőben a tizenháromszoros kupagyőztes Sahtar Donyeckkel néztek farkasszemet, akik a legutóbbi négy kiírásban is elhódították a kupát. A kijeviek egygólos sikert arattak a rangadón, ahogy a negyeddöntőben is, az Olekszandrija csapata ellen. Az elődöntőben a kárpátaljai szurkolók nagy bánatára a Minaji FC-t győzték le két góllal Olekszij Mihajlicsenko tanítványai. A Vorszkla a Kolosz Kovalyovkát, és a Desznát is idegenben verte egy-egy góllal, az elődöntőben pedig a Mariupol csapatán jutottak túl büntetőpárbajt követően. Legutóbbi kupadöntőjében mindkét idei döntős a Sahtar Donyecket múlta felül, és egyaránt 1:0-ra nyerték meg a finálét.

A mérkőzést a poltavai csapat kezdte jobban, az ungvári Hoverlát is megjárt Ruszlan Sztepanyuk már a 11. percben megszerezte a Vorszkla számára a vezetést. A Dinamo egyenlítő találatára a 28. percig kellett várni, amikor a szlovén válogatott Benjamin Verbics szerzett gólt De Pena passzát követően. A rendes játékidőben több gól már nem született, viszont Katerina Monzul és segítői szabályos góltól fosztották meg a kijevi csapatot, emellett még volt néhány téves ítéletük a Dinamo kárára. A kétszer tizenöt perces hosszabbítás sem hozott döntést, így következhettek a büntetők. A tizenegyesrúgások során jól látszott, hogy mindkét csapat játékosai készültek erre az eshetőségre, szebbnél szebb találatokat láthattak a mérkőzés nézői. Először a poltavaiak hibáztak, a nyolcadik rúgó, Sapaj büntetőjét védte Buscsan, de a kijeviek nem éltek a lehetőséggel, Mikolenko is hibázott. Ezt követően a poltavai Baenko bombázott kapu fölé, a kijevi Sabanov pedig magabiztosan lőtt a hálóba. A Dinamo ezzel 8:7-re megnyerte a büntetőpárbajt, és története során tizenkettedszer hódította el az Ukrán Kupát.

Ukrán Kupa, döntő:

Harkiv, Metaliszt Stadion

Dinamo Kijev–Vorszkla Poltava 1:1, büntetők után 8:7

Gólok: Verbics 28. és Sztepanyuk 11. Büntetőből: Verbics, Cigankov, Kedziora, De Pena, Andrijevszkij, Szidorcsuk, Saparenko, Sabanov és Puclin, Kane, Luizao, Opanaszenko, Ndiaye, Csesznakov, Perduta.

Dinamo Kijev: Buscsan, Kedziora, Szirota, Sabanov, Mikolenko, Szidorcsuk, Sepelyev (Andrijevszkij), Bujalszkij (Saparenko), Citaisvili (Cigankov), Verbics, De Pena.

Vorszkla Poltava: Riznik, Sapaj, Ndiaye, Csesznakov, Perduta, Kane, Puclin, Sklyar (Sehics), Yakubu (Opanaszenko), Kulacs (Luizao), Sztepanyuk (Baenko).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma