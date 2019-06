Példa nélküli bajnoki szezont zárt a Fradi

A 2019-ben megalapításának 120. évfordulóját ünneplő Ferencvárosi Torna Club számára példa nélküli volt az elmúlt bajnoki szezon.

A zöld-fehérekkel még soha nem fordult elő, hogy négy élvonalbeli együttesük is elsőként zárjon a magyar bajnokságban, most azonban a férfi és a női labdarúgócsapat mellett a férfi jégkorongozók és pólósok is aranyéremnek örülhettek. Ráadásul Varga Dénesék és a női futballisták a Magyar Kupát is meghódították.

A fradi.hu tájékoztatása szerint 1899 óta arra is „csupán” négy alkalommal volt példa, hogy három csapat egyszerre bajnok legyen: 1956-ban férfi jégkorong, kézilabda és vízilabda, 1968-ban férfi labdarúgás, vízilabda és női kézilabda, 1995-ben férfi labdarúgás, jégkorong és női kézilabda, 1997-ben férfi jégkorong, női kézilabda és kosárlabda.