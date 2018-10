Sevcsenko válogatott meghívót küldött a Fradi szélsőjének

Meghívót kapott az ukrán labdarúgó-válogatottba Ivan Petrjak, az NB I-ben listavezető Ferencváros szélsője – tudatta hivatalos honlapján a klub.

Petrjak eddig négyszer szerepelt az Andrij Sevcsenko irányította ukrán nemzeti csapatban, amely a Csehország elleni hazai Nemzetek Ligája-mérkőzésre, valamint az Olaszország elleni felkészülési meccsre készül.

„Mindig kiemelt figyelmet fordítok rá, hogy ki szerepel a válogatottunkban, ez most is így volt. Amikor a névsort böngésztem, megláttam a saját nevemet, és nem tagadom, váratlanul ért. Nem mondom, hogy nem reménykedtem benne, de nem számítottam rá. Úgy érzem, jó formában voltam az elmúlt hetekben a Fradiban, a csapatnak és nekem is jól ment, örülök neki, hogy erre a kapitány is felfigyelt. Nagy a harc a válogatottbeli tagságért, emiatt különösen boldog vagyok, hogy én is bekerültem” – idézi a fradi.hu Petrjakot.