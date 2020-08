Simán nyert a Barca és a Bayern a Bajnokok Ligájában

Szombat este rendezték meg a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének két utolsó párharcát. A két kiadó helyet a Barca és a Bayern szerezte meg, mégpedig hírnevükhöz méltó játékkal és sima továbbjutással.

A spanyol FC Barcelona az olasz Napoli csapatát fogadta üres lelátók előtt a Camp Nou stadionban. A párharc első mérkőzése 1:1-es döntetlennel ért véget Olaszországban. A Napoli az újrakezdés óta gyenge formában futballozott, bár megnyerték az Olasz Kupát, a bajnokságban csupán a hetedik helyen végeztek Gattuso tanítványai. A Barcelona sem büszkélkedhetett eddig kirobbanó formájáról, mivel ötpontos előnyből vesztették el a bajnokságot a Real Madriddal szemben. A katalánok zsenije, Lionel Messi is csupán kétszer volt eddig eredményes a BL-kiírásban. A Napoli jobban kezdte a mérkőzést, viszont csak kapufáig jutottak. A 10. percben Lenglet szöglet utáni fejesével már vezetést szerzett a hazai csapat, majd Messi növelte kettőre a katalánok előnyét a 23. percben. Hét perccel később ismét az argentin világsztár villant meg, de kezezés miatt visszavonták gólját a videobíró használata után. A 46. percben mégis háromgólosra nőtt a Barca előnye, Suarez értékesítette a Messi buktatásáért megítélt büntetőt. A videobíró (VAR) miatti 5 perces hosszabbításban az olaszok is kaptak egy jogos tizenegyest, amit Insigne lőtt a hálóba (3:1). A második játékrészben már nem született újabb gól, így a Barcelona 4:2-es összesítéssel jutott a negyeddöntőbe.

A német Bayern München az angol Chelsea csapatát látta vendégül. A bajoroknak nem volt okuk az izgalomra, mivel idegenben is kiütötték Lampard csapatát, így háromgólos előnyből várták a visszavágót. Robert Lewandowski már a 10. percben betalált büntetőből. A 24. percben a lengyel gólpasszából Perisic kettőre növelte a hazaiak előnyét. A 28. percben a Chelsea is gólt szerzett, amit les miatt érvénytelenített a VAR. A 44. percben szabályos gólt is tudtak szerezni a londoni kékek, Abraham talált be a németek kapujába. A második félidő még két hazai gólt eredményezett: Tolisso a 76. percben, Lewandowski pedig a 84. percben volt eredményes. A lengyel támadónak ez volt a 13. gólja, amivel magabiztosan vezeti a Bajnokok Ligája góllövőlistáját. A Bayern 7:1-es összesítéssel lépett túl a Chelsea-n, a negyeddöntőben pedig a Barcelonával találkoznak. A továbbjutásról egy mérkőzés dönt majd, amit a portugál fővárosban, Lisszabonban rendeznek a többi találkozóval együtt. A mérkőzéseket szerdától szombatig minden este az M4 Sport közvetíti.

A Bajnokok Ligája szombati nyolcaddöntőinek eredményei:

FC Barcelona (spanyol) – Napoli (olasz) 3:1 (továbbjutott a Barcelona 4:2-es összesítéssel)

Bayern München (német) – Chelsea London (angol) 4:1 (továbbjutott a Bayern 7:1-es összesítéssel)

A negyeddöntők párosítása:

Atalanta Bergamo (olasz) – Paris Saint-Germain (francia) (szerda, 21.00 óra)

RB Leipzig (német) – Atletico Madrid (spanyol) (csütörtök, 21.00 óra)

FC Barcelona (spanyol) – Bayern München (német) (péntek, 21.00 óra)

Manchester City (angol) – Olimpique Lyon (francia) (szombat, 21.00 óra)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma