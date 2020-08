Új edzőjével gálázott a Dinamo, hajrában mentett pontokat a Vidi

Az ukrán labdarúgó-bajnokságban az első, a magyar NB I-ben pedig a második fordulót rendezték meg a hétvégén.

A Dinamo Kijev idegenben ütötte ki 4:1-re az Olimpik Donyeck csapatát. A fővárosiaknak ez volt az első tétmeccse új edzőjükkel, Mircea Lucescuval a kispadon. Az első kijevi gólt Bujalszkij szerezte a nyolcadik percben, majd a „hazaiak” – a Dinamo otthonában, a Valerij Lobanovszkij Stadionban rendezi hazai meccseit az Olimpik – támadója, Zavijszkij a saját kapujába talált be. A 23. percben Polityila már a Dinamo kapujába lőtt gólt, ezzel módosítva 1:2-re az eredményt. A második játékrészben kijevi részről Szuprjaga és Cigankov is eredményes volt, ezzel beállítva az 1:4-es végeredményt. A bajnoki címvédő Sahtar Donyeck a Kolosz Kovalyivkát fogadta a kijevi Olimpiai Stadionban. A hazaiaknak az elején kicsit akadozott a szekerük, mivel Taison és Marlos is büntetőt hibázott. A bányászok első góljára a 60. percig kellett várni, amikor Alan Patrick értékesítette a harmadik, Sahtar javára megítélt tizenegyest. Kilenc perccel később Alan Patrick duplázott, majd a 72. percben Volinec öngóljával módosult 3:0-ra az állás. A 77. percben Kosztisin még szépíteni tudott, amivel kialakult a 3:1-es végeredmény.

Korábban beszámoltunk róla, hogy az FK Lviv – Minaji FC találkozót elhalasztották, mivel a hazaiaknál hat játékos koronavírus-tesztje is pozitívnak bizonyult. Az első forduló viszont így is nagyon gólgazdagnak bizonyult, mivel négy mérkőzésen tizennyolc gól született. A Deszna hazai pályán 3:1-re legyőzte a Zorja Luhanszkot, az Olekszandrija pedig 4:1-re verte a Mariupol csapatát. Vasárnap pályára lép a másik két újonc: az Ingulec Petrove a Dnyipro-1 csapatát látja vendégül, a Rukh Lviv pedig a Vorszkla Poltavához látogat.

Az OTP Bank Liga második fordulójából is halasztottak el mérkőzéseket: a Kisvárda – Puskás Akadémia találkozót a vendégek koronavírus-fertőzött játékosai miatt, a Ferencvárosi TC – Diósgyőri VTK mérkőzést pedig a Fradi szerdai Bajnokok Ligája összecsapása miatt.

Az újonc MTK nagy csatában 3:1-re legyőzte a Budapest Honvéd csapatát, a nagyszőlősi Vajda Sándort foglalkoztató Mezőkövesd pedig 1:1-es döntetlent játszott a Zalaegerszeggel. Vajda a 61. percben lépett pályára csapatában. A MOL Fehérvár a Paksot fogadta a Sóstói Stadionban. A vendégek első igazi helyzetüket gólra is váltották a 80. percben, Szélpál volt eredményes. A Vidi rengeteg helyzetet kihagyott a mérkőzés folyamán, csupán a 92. percben sikerült pontot menteniük Hodzic szöglet utáni fejesével.

Vasárnap Újpest – Budafok mérkőzést rendeznek az NB I-ben. Az újonc csapatában találjuk a viski Takács Ronaldot, aki az első fordulóban is végigjátszotta a mérkőzést. Azon a találkozón 2:1-re nyertek a budafokiak a Kisvárda ellen.

Ukrán labdarúgó Premier Liga, 1. forduló:

Olimpik Donyeck – Dinamo Kijev 1:4

Sahtar Donyeck – Kolosz Kovalyivka 3:1

Olekszandrija – Mariupol 4:1

Deszna Csernyihiv – Zorja Luhanszk 3:1

FK Lviv – Minaji FC – elhalasztva

Vasárnap rendezik:

Ingulec Petrove – Dnyipro-1

Vorszkla Poltava – Rukh Lviv

Magyar OTP Bank Liga, 2. forduló:

Ferencvárosi TC – Diósgyőri VTK – elhalasztva

Kisvárda – Puskás Akadémia – elhalasztva

Mezőkövesd – Zalaegerszegi TE 1:1

MTK Budapest – Budapest Honvéd 3:1

MOL Fehérvár – Paks 1:1

Vasárnap rendezik:

Újpest FC – Budafoki MTE

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma