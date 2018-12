Újabb változásokat fogadott el az FIA a 2019-es szezonra

Több 2019-es változtatást is elfogadott az FIA: észszerűsödik a rajtbüntetések szisztémája, emellett az autók tömege is még tovább nő a következő szezonra.

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) már az év végi díjátadó gálájára készül az oroszországi Szentpéterváron, szerdán viszont idén utoljára még a Motorsport Világtanácsa is összeült, és elfogadott pár, az F1 2019-es szezonjára vonatkozó változtatást is.

Ezek közül az egyik legjelentősebb a rajtbüntetések szisztémájának ésszerűsítése, amire az idén időnként tapasztalható időmérős visszásságok motiválták az FIA-t. 2018-as újdonság volt, hogy a 15 rajthelynél magasabb büntetést érő motorcserék esetén számolgatás helyett egyszerűen csak a mezőny végére sorolják az érintetteket. Ennek viszont lett egy nem várt hátulütője: több azonos büntetés esetén a rajtsorrendről az döntött, az érintettek milyen sorrendben hagyták el a boxutcát az első szabadedzésen, ami oda vezetett, hogy amikor az időmérő edzésre került sor, a büntetetteket semmi sem motiválta már a részvételre.

A következő idénytől ezen kívánnak változtatni, ezért módosították a szabályt. 2019-től azonos büntetések esetén az időmérős eredmény rangsorol, ami remélhetőleg arra ösztönzi a versenyzőket és a csapatokat, hogy még motorcsere esetén is megméressék magukat a kvalifikáción.

További változás, hogy aki kívül reked a 107%-os időhatáron, és csak az FIA külön engedélyével állhat föl a rajtrácsra, az automatikusan a mezőny végére kerül, még akkor is, ha motorcsere miatt másokat is a rajtrács végére soroltak.

Még mindig csak híznak az autók…

További szerdai szabálymódosítás, hogy jövőre még tovább emelkedik a versenyautók tömege. Az eredeti tervek 740 kilogrammos határt szabtak az autóknak, ám a mostani ülésen ezt az értéket további 3 kilogrammal 743 kilogrammra növelték a csapatok kérésére. Ennek hátterében az új aerodinamikai szabályokkal nagyobbá és nehezebbé váló szárnyak állnak

A következő évtől az autók mellett külön mérik majd a versenyzők tömegminimumát is, amit 80 kilogrammban állapítottak meg. Aki ez alatt marad, azt ballasztsúlyok használatára kötelezik a pilótafülkében meghatározott helyen.

Ehhez jön még, hogy a versenyen maximálisan elfogyasztható üzemanyag mennyiségét is növelik 5 kilogrammal 2018-hoz képest. Mindezt összeadva a versenyautók a futamok rajtjánál nagyjából 853 kilogrammot fognak nyomni (plusz az üzemanyag tömege, amit a rajttól célig tartó időszakon kívül használnak).

Apróbb változtatások és a végleges versenynaptár

További kisebb módosításokat is szabályba iktatott még az FIA. Engedélyezte például a csapatoknak, hogy a 2021-es szabályváltozásokhoz szükséges szimulációkhoz korlátlanul használhassák a számítógépes folyadékdinamikai programjukat, vagyis a CFD-t. Ahogy a szélcsatornánál, úgy normál esetben ezen eszköznél is megszabnak egy felső korlátot a használati időnek a költségkorlátozás jegyében, ám a megújulás, valamint az FIA és az F1 munkájának elősegítése érdekében az új aerodinamikai regulákra vonatkozóan ez alól most kivételt tettek. Ezt aligha bánják a legjobb felszereléssel rendelkezők, hiszen akár már a szabályok életbe lépése előtt komolyabb előnyre szert tehetnek az előzetes kutatásaik révén…

Egy önellentmondást feloldva az FIA 2019-től a biztonsági autós újraindítás pillanatában is még sárga zászlós jelzés lesz érvényben az eddigi zöld helyett. Az eddigi gyakorlat szerint a biztonsági autó kiállásakor már zöld utat kaptak a versenyzők, holott előzni még nem lehetett, csak a biztonsági autós vonal után. A jövőben a zöld zászlót is csak ezen vonaltól lendítik meg.

Az FIA emellett előírta, hogy a jövőben a teszteken is a versenyhétvégéken alkalmazott szabályok vonatkoznak az üzemanyag-használatra és tárolásra, miután észlelték, hogy egyes istállók nem követik az előírt biztonsági procedúrát, amikor nem muszáj.

A Motorsport Világtanács továbbá az októberben közzétettel megegyező formában jóváhagyta a Forma–1 2019-es versenynaptárát is, melyben ezzel már Austin neve mellől is végleg eltűnt az akkor még odatett csillag, mely a helyi szövetség jóváhagyásának hiányát jelezte. Az új idény is 21 versenyből áll, március 17-én kezdődik Ausztráliában, és december 1-jén ér véget Abu-Dzabiban. A Magyar Nagydíjat augusztus 4-én rendezik.

A 2019-es Forma–1-es versenynaptár: