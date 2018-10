Világbajnoki selejtezőn járt a BeregSEK sportolója

Megrendezték a fogyatékkal élők ukrajnai asztalitenisz bajnokságát a csernyihivi „Himik” sportkomplexumban szeptember 25-28. között. Az eseményen 88 sportoló (64 férfi és 24 nő) mérettette meg magát.

Az ország egyik legerősebb „felmérő”, s egyben kvalifikációs versenyére Ukrajna 18 közigazgatási egységéből (Kárpátalja, Donyeck, Ivano-Frankivszk, Kijev, Mikolajiv, Zaporizzsja, Voliny, Herszon, Odessza, Ternopil, Dnyipropetrovszk, Harkiv, Cserkaszi, Csernyivci, Lvivi, Csernyihiv, Rivne) érkeztek sportolók. A régiók legjobbjai a jövő évi szlovéniai para-asztalitenisz világbajnokság indulási jogáért küzdhettek meg kategóriánként, egyéni számban.

Kárpátalját a Fogyatékkal Élők Kárpátaljai Megyei Testnevelési és Sportközpont (INVASPORT) három magasan jegyzett versenyzője képviselte, köztük „A korlátozott fizikai képességű személyek Beregszászi Sport és Egészségjavító Klubja” (BeregSEK) neveltjével, Nagy Viktóriával.

A mezőny erejét, s egyben a torna színvonalát is jelezte, hogy a több ízben is Beregszász legjobb asztalitenisz sportolójának választott ösztöndíjas és korosztályos Ukrajna-bajnoka is csupán kategóriája 4. helyén végzett. Az ungvári székhelyű INVASPOT másik két játékosa a 3. (Lyakhov Nikolay) és 9. (Fedorko Vladislav) helyen fejezte be a selejtezőt.

A BeregSEK vezetőség és teljes tagsága ezúton gratulál Nagy Viktóriának a versenyen elért eredményéhez.

Répási István, BeregSEK-sajtószolgálat

(a sports.te.ua és az m.gorod.cn.ua nyomán)