Zápszonyi kiütés, keresztúri bravúr

Izgalmas és színvonalas mérkőzésekkel folytatódtak a beregszászi járási Téli Kupa küzdelmei. Az A csoport első meccsén nem született meglepetés, a Kígyósi FC két góllal múlta felül Mezővári legjobbjait. A másik mérkőzés szorosabb küzdelmet hozott, mivel Tiszaújlak egygólos hátrányból tudott fordítani a házigazda beregszásziak ellen.

Így a csoport élén a négypontos kígyósiak állnak – jobb gólarányuknak köszönhetően – a szintén négypontos újlakiak előtt. A Beregszászi Internek három pontja van, a váriak pedig még pont nélkül szerénykednek a tabella utolsó helyén. A zóna ötödik csapata, a Gáti FC sajnos visszalépett a megmérettetéstől.

A B csoport nyitómeccsén hengereltek a zápszonyiak. Bár nagyberegi helyzetekkel vette kezdetét a találkozó, ezután a Zápszony átvette az irányítást. Martin László szerezte meg csapata számára a vezetést, majd Males Sándor és Barkaszi Dávis is beköszönt a nagyberegiek hálójába. A végén még egy kihagyott büntető is belefért, így is magabiztos zápszonyi siker született.

A második meccsen a házigazda Nagybakta és az első meccsét elveszítő Tiszakeresztúri FC csapott össze. A szerencse ezúttal nem volt a hazaiak oldalán, akik három kapufáig jutottak csupán a mérkőzésen. A fiatal ugocsai csapat megérdemelten gyűjtötte be a három pontot, miután Gajdos Péter megszerezte a találkozó egyetlen találatát. Ezután volt még egy keresztúri kapufa és helyzetek mindkét oldalon, de gól már nem született. A négyest magabiztosan vezeti az eddig százszázalékos Zápszonyi FC, Tiszakeresztúrnak és Nagybaktának egyaránt három-három pontja van, a nagyberegiek pedig még szerzett pont nélkül állnak az utolsó helyen. A második forduló eredményei a következők:

A csoport:

Beregszászi Inter–Tiszaújlaki FC 1:2

Kígyósi FC–Mezővári FC 2:0

B csoport:

Nagybaktai FC–Tiszakeresztúri FC 0:1

Zápszonyi FC–Nagyberegi Talizmán 3:0

A megyei Téli Kupa vasárnapi játéknapja gólgazdag mérkőzéseket hozott. A legtöbbet, szám szerint tizenkettőt, Nagyszőlős gárdája szerezte Felsőveresmart ellen. A munkácsi akadémisták U19-es csapata kilenc góllal küldte haza Alsókerepecet, Csap ötöt lőtt Lincinek, az ilosvaiak hétszer találtak be a nagycsongovai kapuba, és Huszt is ötször volt eredményes Alsóapsa ellen. A megyei Téli Kupa negyedik fordulójának eredményei:

B csoport:

MFA U19 (Munkács)–Alsókerepec 9:1

Csapi Lokomotív–Linci Zirka 5:2

C csoport:

Nagyszőlősi FC–Felsőveresmarti FC (Nagy Kopány) 12:0

Nagycsongovai FC (Borzsavszke)–Ilosvai Buzsora 1:7

D csoport:

Dombói Kárpáti (Dubove)–Ökörmezői Verhovina (Mizshirja) 0:4

Huszti FC–Alsóapsai FC (Gyibrova) 5:2

Kopasz Gyula

