A bergamottolaj ennyi mindenre jó

A bergamott egy különleges, kellemes illatú citrusféle. Azonban nemcsak az aromája miatt érdemes vásárolni belőle.

A bergamott olaja manapság egyre népszerűbb. Nem is csoda, hiszen széleskörűen felhasználható, ráadásul számtalan jótékony egészségügyi hatással bír. Mutatjuk, miért és mire érdemes alkalmazni!

Hajnövekedés serkentése

A bergamott olaja hatékonyan serkenti a hajnövekedést. Ha dús hajkoronára vágyunk, vegyítsük valamilyen vivőolajjal, és masszírozzuk a keveréket a fejbőrünkbe. Ezt hetente 2-3 alkalommal érdemes megtenni.

Stressz és szorongás oldása

A bergamott isteni illatát az aromaterápiában is kihasználhatjuk. Segít enyhíteni a stressz és a szorongást. Emellett – a levendulához és a citromhoz hasonlóan – igen hatékony a depresszió tüneteinek kezelésében is. Ezek az illóolajok arra serkentik az agyat, hogy fokozza a dopamin és a szerotonin hormonok termelését, amely jó hatással van a kedélyállapotra. A bergamott továbbá hangulatjavító és energizáló hatású is, illetve enyhítheti a feszültséget, az ingerlékenységet és a hangulatzavarokat.

Vérnyomás normalizálása

Kutatások szerint a bergamott olajának vérnyomáscsökkentő hatása is van. Akinek gyakran és könnyen ugrik magasra a vérnyomása, annak érdemes lehet minél többször bergamottolajat párologtatni.

Fájdalomcsillapítás

A bergamott olajának fájdalomcsillapító hatása is van. Ez a benne található beta-caryophyllene (BCP) nevű anyagnak köszönhető. A BCP egy kannabioid, tehát hasonló a kannabiszban található anyaghoz, viszont nincs pszichoaktív hatása.

Korai ráncosodás megelőzése

A bergamottolaj a kollagéntermelést is serkentheti, így segít a bőr fiatalságának és rugalmasságának megőrzésében. Emellett hozzájárul az ízületek és inak egészségéhez is.