A borsmentaolaj gyógyító hatásai

A kellemes illatú olaj nagyon sokoldalúan használható, így nem árt, ha mindig tartunk otthon belőle egy kis üvegcsével.

Természetes viszketés elleni szer

Egy kutatás szerint még a kóros viszketésben szenvedők tüneteit is képes enyhíteni a borsmentaolaj. Ha szükségét érezzük, testápolónkhoz vagy tusfürdőnkhöz is keverhetünk belőle néhány cseppet.

Serkenti a hajnövekedést

A háromszázalékos borsmentaolaj kutatások szerint serkenti a hajnövekedést, stimulálja a hajhagymákat és a fejbőrt, és erősíti a hajszálakat. Nem mellékes, hogy az illata is remek. Keverhetjük samponba, balzsamba, de közvetlenül a fejbőrre, illetve hajra kenve is jótékony hatású.

Antibakteriális hatású

Ha kifogyott a kézmosó szappanunk, kapjuk elő a borsmentaolajat, és dörzsöljük át vele nedves kezünket. Egy tanulmány szerint ugyanis 22 fajta baktériumot és 11 fajta gombát képes elpusztítani, ráadásul mentes a mesterséges adalékanyagoktól.

Fényvédő hatása is van

Természetesen semmilyen esetben nem helyettesítheti a naptejet, így ezzel ne is próbálkozzunk. Azt viszont jó tudni, hogy kutatások szerint az összes esszenciális olajfajta közül a borsmentának van a legerősebb fényvédő hatása. Emiatt ha szeretjük az illatát, naptejünkhöz, napolajunkhoz is egészen nyugodtan keverhetünk belőle.

Egészséges lesz tőle a körmünk

A borsmenta olaja gombaölő hatása miatt a körmöknek is nagyon jót tesz, és segít megóvni kéz- és lábkörmeinket a fertőzésektől.

Aknék, pattanások ellen is hatásos lehet

Mivel gyulladásgátló hatású, a borsmentaolaj pattanás elleni ecsetelőként is beválhat, megóvhatja a bőrt a felülfertőződéstől, a gyulladásoktól, továbbá a faggyútermelés szabályozásában is segíthet.

Növelheti az energiaszintünket, és javíthatja a hangulatunkat

Az aromaterápiában a borsmenta olaját energizálásra, a koncentrációkészség növelésére és hangulatjavításra használják, így párologtassuk gyakran, ha tehetjük, mivel ilyen szempontból is igen jótékony hatású.