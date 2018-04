A citrom egészségügyi hatásai

Ha az élet citrommal kínál, fogadjuk el – ezek a gyümölcsök ugyanis rendkívül gazdagok C-vitaminban, folsavban és számos egyéb hasznos tápanyagban. Szervezetünkre gyakorolt pozitív egészségügyi hatásaiknak szinte se szeri, se száma.

A citrom eredeti származási helyére vonatkozóan csak találgatnak a szakértők, egyes feltételezések szerint talán Észak-Indiából indulva kezdett elterjedni a világban. A tengerentúlra Kolumbusz Kristóf vitte magával 1493-ban, mára pedig Kalifornia, Arizona, Olaszország, Spanyolország, Görögország, Törökország, Ciprus, Libanon, Dél-Afrika és Ausztrália is az élbolyba tartozik a citromtermesztéssel foglalkozó államok rangsorában. Habár a savanyú citrusféle csúcsszezonja nyárra tehető, valójában egész évben megtalálható a boltok polcain. Magában fogyasztva nem mindenki szereti, nagyszerű alapanyag ugyanakkor ételek és italok ízesítéséhez is, a felhasználási lehetőségek tehát igen sokrétűek.

Az amerikai mezőgazdasági minisztérium adatai szerint egyetlen közepes méretű citrom egy átlagos felnőtt napi C-vitamin-szükségletének 40 százalékát képes biztosítani, miközben kalória- és szénhidráttartalma rendkívül alacsony. Jó forrása a folsavnak és a káliumnak, érdekesség ugyanakkor, hogy a gyümölcs valódi értéke nem csupán saját összetevőin alapul. Egy idén publikált tanulmány eredményei szerint például olívaolajjal, tejsavóval és túróval társítva a citrom mintegy 30 százalékkal képes növelni a sárgarépában lévő karotinoidok felszívódását. Ezek a hasznos, növényi eredetű vegyületek alapvetően nem hasznosulnak túl jól a szervezetben, azaz hiába eszünk meg viszonylag sok zöldséget, nehéz hozzájutnunk az ideális mennyiséghez.

Jóból is megárt a sok – tartja a szólás-mondás, amely a citromra is érvényes. A túlzásba vitt fogyasztás felerősítheti a reflux okozta panaszokat, a citromsav pedig hosszú távon károsíthatja a fogzománcot, elősegítve a fogszuvasodást. Mindemellett ezek a hátrányok eltörpülnek az egészségügyi előnyök mellett – lássuk, milyen téren támaszkodhatunk bátran a citrom hasznos tulajdonságaira!

Immunrendszer

Közismert, hogy a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert által felfedezett C-vitamin, avagy aszkorbinsav fontos szerepet tölt be azimmunrendszerműködésében azáltal, hogy stimulálja a fehérvérsejtek képződését, egyben védi is az antivirális anyagokat termelő immunsejteket. Ezen felül antioxidánsként a káros szabad gyökök megkötésével is hozzájárul egészségünk hosszú távú megőrzéséhez. Érdemes megemlíteni, hogy a legtöbb állatfaj szervezete képes maga előállítani a számára szükséges C-vitamint, az emberi test azonban – hasonlóan a tengerimalacokéhoz – nem rendelkezik ezzel a kétségkívül hasznos funkcióval.

Szív- és érrendszer

Egy 2010-es kutatás szerint a folsav kis mértékben segíti a stroke prevencióját, míg a C-vitamin szívvédő tulajdonságairól egy 2015-ös amerikai tanulmány számolt be. A tudósok úgy vélik, hogy az aszkorbinsav mint antioxidáns támogatja a kardiovaszkuláris egészség megóvását, valamint szerepe lehet a “rossz” LDL-koleszterin szintjének csökkentésében is. Ugyancsak ez utóbbi folyamatban fejti ki hatását a citrom másik összetevője, a limonin. Egy 2007-es vizsgálat kimutatta, hogy limonin és E-vitamin napi rendszerességű alkalmazásával egyetlen hónap alatt 20-30 százalékkal csökkenthető a hiperkoleszterinémia.

Vesekövesség

Az összes gyümölcs közül a citrom és a lime rendelkezik a legtöbb citromsavval, ami igen előnyös a vesekövek elleni küzdelemben. Az enyhén savas kémhatású vegyület gátolja a kövesedést, illetve a már kialakult apróbb kövek lebontását is támogatja.

Terhesség

A várandósság során rendkívül fontos a kismamák megfelelő folsavellátottsága, a fejlődő embrió gerincét lezáró folyamat ugyanis csak e vitamin segítségével megy végbe zavartalanul. Habár a folsav jobban fel tud szívódni a mesterséges étrendkiegészítőkből, a kellő mennyiség beviteléhez táplálkozásunkkal is hozzájárulhatunk, beleértve például a citromfogyasztást.

Fogyókúra

A citrom remek eszközt jelent az ételek és italok alacsony kalóriatartalmú ízesítésére. Érdemes hozzátenni, hogy a citromhéj is rendkívül gazdag tápanyagokban, összedarabolva pedig salátákhoz, baromfi- és halételekhez is felhasználhatjuk, akárcsak smoothie-k és levesek készítésekor. Fontos azonban leszögezni, hogy az egyes divatdiéták által hirdetett képpel ellentétben a citrom sem varázseszköz a méregtelenítéshez és súlyvesztéshez.