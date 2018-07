A csalán ennyi mindenre jó

A csalánról a legtöbbeknek a kellemetlen csípés jut eszébe, pedig ez a növény nagyon hasznos és egészséges, és sokoldalúan felhasználható.

Allergia ellen

Az amerikai őslakosok több ezer éve használják a csalánt betegségek kezelésére, többek között az allergiáéra is. A növény gyógyhatását kutatások is bizonyították – a csalán jelentősen képes csökkenteni az allergia okozta gyulladásos folyamatokat.

A csontok egészségéért

Kevesen tudják, de a csalán kiváló kalciumforrás, ráadásul ebből a növényből jobban is szívódik fel, mint például a tejtermékekből. Fogyasztható tea formájában, készülhet belőle tinktúra, de akár levesekbe, ragukba vagy zöld turmixokba is kerülhet belőle, mivel íze és állaga is hasonlít a spenótéhoz. Fogyasszuk bátran, mert ha a leveleket 30 másodpercre forró vízbe tesszük, illetve megfőzzük, elmúlik csípő hatásuk.

Cukorbetegség ellen

A csalánfogyasztás csökkentheti a vércukorszintet, és enyhíti a cukorbetegség bizonyos tüneteit, például a csillapíthatatlan szomjúságérzetet. Szabályozza az inzulinszintet, ráadásul még a memóriának is jót tesz, így a cukorbetegek étrendjében is jó, ha rendszeresen szerepel.

Fájdalomcsillapító hatású

A csalán bizonyítottan hatásos az ízületi fájdalmak ellen is, és erősítheti az ilyen jellegű problémákra szedett gyógyszerek hatását, ezért mindenképpen érdemes tenni vele egy kísérletet azoknak, akik ebben szenvednek.

Jót tesz a prosztatának

A prosztatamegnagyobbodás kezelésében is segítséget nyújthat a csalántea, illetve a csalánlevelek rendszeres fogyasztása. Rendszeresen használva éppen olyan hatékony, mint az erre a betegségre felírt gyógyszerek.