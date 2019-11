A diabétesz lehetséges szövődményei

A cukorbetegség, avagy diabétesz kezelhető, de nem gyógyítható betegség. Rengeteg szövődménnyel járhat, amelyek a szervezet egészét érintő, esetenként súlyos és visszafordíthatatlan állapotok. Ezek megelőzéséhez kiemelten fontos a diabétesz korai felismerése és a gyógyszeres kezelés mellett az életmódra vonatkozó tanácsok szigorú betartása.

A szövődményeket két részre lehet osztani aszerint, hogy korai (az inzulin hiányából vagy túladagolásából fakadó) vagy késői elváltozásokról van-e szó. Előbbiek általában hamar rendeződnek, a késői szövődmények viszont lassan és alattomosan alakulnak ki, és igen súlyosak és visszafordíthatatlanok is lehetnek.

Korai szövődmények

Ide tartozik a diabéteszes ketoacidózis, illetve az alacsony vércukorszint. Előbbi akkor alakul ki, amikor a sejtek nem kapnak elegendő tápanyagot, így a szervezet lebontja a zsírtartalékot. Tünetei az étvágytalanság, émelygés, hányás és az acetonszagú lehelet. Vizeletvizsgálatból kimutatható, ugyanis ilyenkor ketonok jelennek meg a vizeletben. Az alacsony vércukorszint kialakulhat például a gyógyszer rossz beállítása következtében. Tünetei közé tartozuj az éhség, az izzadás és a gyengeség. Leggyorsabb kezelési módja valamilyen magas cukortartalmú étel vagy ital, például szőlőcukor elfogyasztása.

Akár vakságot is okozhat

Az egyik legsúlyosabb szövődmény a recehártya vagy retina károsodása (retinopátia), amely jelentős látásromláshoz, sőt, vaksághoz is vezethet. Ezen kívül diabétesz esetén a szürke hályog és a zöld hályog kialakulásának is nagyobb a kockázata. Ennek elkerülése érdekében a diabéteszben szenvedőknek érdemes évente szemvizsgálaton részt venni, ugyanis így idejében fel lehet fedezni az esetleges elváltozásokat, és meg lehet kezdeni a kezelést.

A szív, az erek és az idegek károsodása

Cukorbetegség esetén nagyobb valószínűséggel fordulnak elő kardiovaszkuláris rendellenességek is, mint például a koszorúérbetegség, a magas vérnyomás, illetve az artériák szűkülete, ezzel együtt pedig a szívinfarktus és az agyvérzés kockázata is megemelkedik.

Az idegek károsodása miatt előfordulhat még az úgynevezett diabéteszes neuropátia, amely kezdetben zsibbadást, majd fájdalmat is okoz leggyakrabban az alsó végtagban, esetenként a karban is. Ezzel összefüggésben emésztőrendszeri és szívgondok, illetve vizeletürítési és hőszabályozási problémák is megjelenhetnek.

Az erek és idegek károsodása együttesen merevedési zavart, illetve lábkárosodást is okozhat. Utóbbi esetén a láb érzékeny lesz a különböző fertőzésekre, sérülésekre, amelyek kárt tesznek a lábban, ez pedig akár a láb teljes amputációjához is vezethet.

Diabéteszes vesebetegség

A betegség következtében a vesék kiserei is veszélyeztetettek, nefropátia alakulhat ki, amely növeli a szívbetegségek kockázatát is, és gyakran magas vérnyomással jár együtt. Ez az állapot komolyan károsíthatja a veséket – a veseműködés romlását a vizeletben megjelenő fehérje jelezheti. Kezeletlenül hagyva az állapot veseelégtelenséghez is vezethet, így dialízist vagy akár veseátültetést is szükségessé tehet.

Több betegség magasabb kockázata

Sok olyan betegség, illetve állapot van, amely diabétesz esetén nagyobb valószínűséggel fordul elő. Ilyenek például a különböző bakteriális vagy gombás fertőzések, de az oszteoporózis, más szóval csontritkulás egyik fő kockázati tényezője is a cukorbetegség.

Fontos a folyamatos kontroll

A diabétesz szövődményei ellen a legjobb módszer, ha folyamatosan látogatjuk orvosunkat és a különböző szakorvosokat, mint például a szemészorvost. Ha ugyanis idejében észrevesszük a különböző elváltozásokat és megkezdjük a kezelést, akkor a legtöbb folyamat karban tartható, még mielőtt visszafordíthatatlanná válna. Nagyon fontos még a vércukorszint folyamatos ellenőrzése, megfelelő értékek mellett ugyanis a szövődmények előfordulásának kockázata is jóval alacsonyabb.