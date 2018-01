A Facebook nem való a kisgyerekeknek

A Facebook nem való kisgyerekeknek, mert nem elég érettek ahhoz, hogy megértsék az online kapcsolatok összetettségét és nem képesek még megóvni a magánéletüket sem – fogalmazta meg aggodalmait egy kedden közzétett nyílt levélben több mint száz szakértő és gyermekjóléti szervezet, felszólítva Mark Zuckerberget, a Facebook tulajdonosát, hogy vonja vissza a tavaly decemberben elindított Messenger Kids nevű alkalmazást, amelyet kifejezetten a 13 év alatti korosztálynak szánt a cég.

“A Messenger Kids lesz valószínűleg az első olyan közösségi média platform, amelyet széles körben használni fog az általános iskolás korosztály. Egyre több kutatás bizonyítja azonban, hogy a digitális eszközök és a közösségi média túlzott használata káros a gyerekekre és a tinédzserekre, aminek fényében nagyon valószínű, hogy ez az új alkalmazás ártani fog a gyerekek egészséges fejlődésének” – idézte a BBC News a levél íróit, akik szerint az applikáció egy “felelőtlen” próbálkozás arra, hogy Facebook-használatra csábítsa a kisgyerekeket.

A levél szerint a fiatalok egyszerűen nem állnak készen arra, hogy profiljuk legyen a közösségi oldalakon, mert “nem elég érettek ahhoz, hogy megértsék az online kapcsolatok összetettségét, amelyek még a felnőtt felhasználók körében is gyakran félreértésekhez és konfliktusokhoz vezetnek”.

A nyílt levélre válaszul a Facebook azt írta, hogy az alkalmazás tavaly decemberi elindítása óta az ország minden tájáról érkeztek olyan szülői visszajelzések, amelyek szerint a Messenger Kids segít nekik kapcsolatot tartani a gyerekeikkel és a gyerekeknek is lehetőséget ad arra, hogy a család többi tagjával beszéljenek.

“A nagy távolságokra lévő családtagokkal és barátokkal való beszélgetéshez nincsen szükség Messenger Kids-profilra. A gyerekek használhatják a szüleik Facebook, Skype, vagy egyéb fiókját ahhoz, hogy a rokonaikkal beszélgessenek. De akár még a telefont is felemelhetik” – olvasható a nyílt levélben, amely egy sor olyan vizsgálatot idéz, amely összefüggésbe hozza a kamaszok közösségi médiahasználatát a depresszió és a szorongás fokozott kockázatával.

Mint írják, azok a kamaszok, akik naponta egy órát csetelnek, kevésbé elégedettek az életük csaknem minden területével. Azok a 13-14 éves gyerekek, akik hetente hat-kilenc órát töltenek a közösségi portálokon, 47 százalékkal nagyobb eséllyel vallják magukat boldogtalannak, mint azok a társaik, akik kevesebbet használják a közösségi médiát.

A nyílt levél aláírói között van a Campaign for a Commercial-Free Childhood elnevezésű amerikai gyermekjóléti szervezet, a massachusettsi American Civil Liberties Union és a Parents Across America is. A támogatók névsorában egy sor magánszemély, köztük Susan Greenfield brit tudós, írónő is szerepel.

A Facebook korábban úgy harangozta be az ingyenes alkalmazást, hogy az lehetőséget ad a gyerekeknek a családtagjaikkal és a szüleik által jóváhagyott barátaikkal való biztonságos beszélgetésre. Az applikáció nem saját Facebook-, illetve Messenger-fiókot jelent, hanem úgy működik, mint a szülő profiljának kiterjesztése és a használata szülői engedélyhez kötött.

A cég internetbiztonsági szakértőkkel együttműködve fejlesztette ki az applikációt olyan szülők megkeresései nyomán, akik nagyobb ellenőrzést akartak a gyermekük közösségi médiahasználata felett. A Facebook hangsúlyozta továbbá, hogy az alkalmazást és az azon keresztül gyűjtött adatokat nem használja fel hirdetési célokra.