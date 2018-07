A hagyma ezért egészséges

A hagymafélék a hazai gasztrokultúra szerves részét képezik már évszázadok óta, és nagyon sok hagyományos magyar étel fontos alapanyagaként szolgálnak. Ráadásul nagyon egészségesek is.

Egy közepes méretű hagymában 44 kalória található, és benne van a napi C-vitamin szükségletünk 20 százaléka. Emellett taláható benne B6-vitamin, folsav, kálium, és mangán is. Ezen felül nagyon sok benne az antioxidáns, például a quercetin is, ami kiváló gyulladásgátló. Az antioxidánsok a külső rétegekben koncentrálódnak.

Segíthet megakadályozni a rákos megbetegedéseket

Az American Journal of Clinical Nutrition című szaklapban jelent meg az a tanulmány, mely szerint azok, akik sok hagymát fogyasztanak, ritkábban betegszenek meg bizonyos rákfajtákban. A sima vöröshagyma és a lilahagyma mellett a fokhagymának is lehet ilyen jellegű tulajdonsága.

Növeli a csontok szilárdságát

Egy tanulmány szerint a hagymafogyasztás a csontok egészségének is nagyon jót tesz. Akik sok hagymát esznek, azoknak szilárdabbak, erősebben és ellenállóbbak a csontjai, és 20 százalékkal kisebb az esélyük a csonttörésekre.

Támogatja az emésztést

A hagymában sok az inulin nevű rost, aminek prebiotikus hatása is van. A prebiotikumok segítenek akadályozni a székrekedést, segítik a szervezetet avércukorszintszabályozásában, hatékonyabbá teszik a tápanyagok felszívódását, és a csontok szilárdságát is támogatják. Sőt, mivel segítenek kordában tartani az étvágyat, az egészséges testsúly eléréséhez is hozzájárulnak.

Csökkentheti a koleszterinszintet

Egy kutatás arra az eredményre jutott, hogy a hagymafélékben gazdag étrend csökkentheti a koleszterinszintet, így ennek a zöldségnek szívvédő, és érvédő hatást is tulajdonítanak. A hagyma nyersen, sütve és főzve is egyaránt jótékony hatású.