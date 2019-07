A hajdina ezért egészséges

A hajdina viszonylag olcsó és mindenki számára könnyen elérhető, sokoldalú alapanyag, mégis meglehetősen kevés kamrában található meg. Pedig rendszeres fogyasztása nagyon egészséges.

Nagyszerű húspótló, sok benne a fehérje, így vegánoknak és vegetáriánusoknak is érdemes minél többet enniük belőle. Sok benne a rutin nevű ásványi anyag, amely magas vérnyomás ellen is hatásos. Antiallergén, emiatt nemcsak megenni lehet, hanem például párnába is tölthetik olyanok, akik allergiásak a tollra, a porra és a pollenekre. Glikémiás indexe alacsony, így cukorbetegek, inzulinrezisztensek diétájába is érdemes beépíteni. Nagyon jót tesz az emésztésnek, tisztítja a beleket, növeli az étvágyat, és segítséget nyújthat a hasmenés kezelésében. Mivel nagyon gyorsan nő, nem szükséges gyakran permetezni, így az egyik leginkább vegyszermentes élelmiszernek mondható.

Hogyan fogyasszuk a hajdinát?

Azoknak is érdemes enni, akik gyakran vizesednek fel, mivel segít eltávolítani a felesleges felgyülemlett folyadékot a szervezetből. Kandidások számára is gyakran javasolják, hogy építsék be a hajdinát az étrendjükbe. A kínai orvoslás szerint melegítő étel, amelyet érdemes a hideg téli hónapokban fogyasztani. Nincs benne glutén, mivel valójában nem gabona, így cöliákiások is bátran fogyaszthatják – a gluténmentes sörökben is hajdinával helyettesítik a gabonaféléket. Sok benne a vas, az antioxidáns, a cink, a réz és a niacin, és nagy mennyiségben tartalmaz lassan felszívódó szénhidrátot.

Száraz, hűvös helyen érdemes tárolni, légmentesen zárható dobozban vagy edényben, a hajdinalisztet pedig legjobb a hűtőben tartani. A hajdinalisztből készülhetnek sütemények, palacsinták, illetve párolva, főzve a hajdina remek köret, de készülhet belőle rizottó és levesbetét is. Szintén hajdinából készül a japánok egyik kedvenc tradicionális étele, a Soba tészta.