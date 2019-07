A hajhullás leggyakoribb okai

Átlagosan napi 60-100 hajszál elvesztését tekinthetjük normálisnak. Ha ennél nagyobb mértékű a hajhullás, esetleg nem nő vissza a haj, vagy kopasz foltok jelennek meg, akkor érdemes szakemberrel kivizsgáltatni magunkat.

A hajhullás komoly esztétikai kihívást jelent, amely erősen csökkentheti az érintettek önbizalmát. Másrészt bizonyos esetekben éppen ez a tünet hívhatja fel a figyelmet arra, hogy valami nem működik optimálisan a szervezetünkben, tehát semmiféleképpen sem szabad félvállról venni a problémát. A trichológus, vagyis a hajgyógyász az a szakember, aki az okok kiderítésében és magában a kezelésben egyaránt segítséget nyújthat, továbbá betegség gyanúja esetén el tudja irányítani a pácienst a megfelelő szakorvoshoz.

A 8+1 leggyakoribb ok a hajhullás hátterében

Hormonális változások például a szülést vagy a menopauza időszakát követően. Ilyenkor gyakori jelenség a hajszálak elvékonyodása, ezért a korábbi dús haj tömege jelentősen csökkenhet.

Bizonyos betegségek, például pajzsmirigyproblémák, nőgyógyászati panaszok, hormonális betegségek.

Hajvesztés gyógyszer mellékhatásként is jelentkezhet.

Meghúzódhatnak a hátterében a szervezetben zajló gyulladásos folyamatok, akár fog- vagy ínygyulladás. Ilyenkor hasznos lehet a góckutatás.

Helytelen hajápolási szokások: túl gyakori, gyengébb minőségű termékkel végzett hajfestés, hajvasalás, a haj túl szoros és gyakori összefogása.

Vitamin- és ásványi anyag hiány, akár egy intenzív fogyókúra miatt.

A fejbőrt érintő gombás fertőzés is nagyfokú hajvesztéssel járhat.

Kezeletlen stressz.

+1 Demodex atkák jelenléte

“Amennyiben minden más kizárható, és a vizsgálat során is arra jutunk, hogy az atkák jelenlétének tudható be a hajhullás, úgy ennek megfelelően kell megkezdeni a kezelést. Ha a hajhulláson túl a korábban egészséges haj elveszti a fényét, töredezetté válik, viszketni kezd, korpás, érzékeny lesz, esetleg gyulladásos foltokat is felfedezünk, rendszerint kiderül, hogy mindez az atkáknak köszönhető” – mondta el Peterman Krisztina, a Dermatica kozmetikus mestere, gyógykozmetikus, trichológus.

A szakember hozzátette, hogy az atkák jelenléte többféle problémával is összefüggésbe hozható. A Demodex atkák egy csoportja, a Demodex brevis az arcbőrön, a faggyúmirigyekben telepszik meg, az ott található hámsejtekből, faggyúváladékból és a felszaporodott, nemkívánatos anyagcseretermékekből táplálkozik. Nem ritka, hogy pattanásosságot, sőt rosaceát okoznak ezek az apró élősködők. Az atkák másik csoportja a Demodex folliculorum, amely a szőrtüszőkben él, elszaporodva pedig fokozott hajhullást, a fejbőr viszketését, hámlását, érzékenységét, gyulladását, a fejbőr pici pattanásait és a hajszerkezet romlását idézheti elő. Jó hír, hogy meg lehet szabadulni az atkáktól és ezáltal a kellemetlen tünetektől is, de ennek feltétele a gondos, kúraszerű kezelés otthon és a kozmetikai szalonban is.