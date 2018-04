A hatékony nyelvtanulás 5 titka

Lassan már kikerülhetetlen az, hogy a sikerhez nyelvet is tanuljunk – egy-két idegen nyelv ismerete akkora előnyt jelenthet a többi munkavállalóval szemben, ami gyakorlatilag behozhatatlan. És egyébként is, ma már alapkövetelménynek számít sok helyen az is, hogy az angolt legalább alapszinten beszéljük. Az angoltanulásnál, de a többi nyelv elsajátításánál is hasznos ez az öt tipp, amelyek segítségével könnyebben, gyorsabban és tartósabban tudunk megismerkedni az új nyelv szabályaival:

1. Olyan környezetbe helyezzük magunkat, ahol muszáj fejlődnünk

Általános és középiskolában talán még örültünk neki, ha a gyengébbik csoportba rakott be minket a tanár, és nem kellett annyit tanulnunk, mint a többieknek – de ha igazán el akarunk sajátítani egy nyelvet, akkor ez nem a legjobb megoldás. Olyan környezetet kell keresnünk, amely stimulál minket, és arra késztet, hogy minél többet használjuk az adott nyelvet, és minél több információ elsajátítására legyünk ösztönözve. Hogy ez mit jelent? Azt, hogy ha kicsit lustább típusok vagyunk, ne otthon kezdjünk neki a nyelvtanulásnak, hanem egy tanfolyamon, és abból se a leglassabbat és legkényelmesebbet válasszuk.

2. Ne a pontosságra koncentráljunk

Ez furcsán hangozhat, de talán a nyelvtanulás egyik legfontosabb szabálya: ne görcsöljünk azon, hogy mindent száz százalékos pontossággal tudjunk, inkább koncentráljunk arra, hogy minél többet és minél folyékonyabban tudjunk beszélni és írni. Minket sem zavar, ha valaki, akinek a magyar a második nyelve, néhány nyelvtani hibát vét, és rosszul ragozza a szavakat, az viszont igen, ha órákon keresztül keresi a megfelelő szavakat. Az apróbb hibák teljesen elfogadhatóak, és senki nem fog minket megkövezni értük. Az, ha fennakadunk rajta, csak a mi fejlődésünket hátráltatja, ráadásul teljesen feleslegesen.

3. Ismételjünk gyakran

Nincs mese, a nyelvtanulás ilyen: nem elég egyszer-kétszer elismételni egy szót, napok, hetek, sőt hónapok után is vissza kell térnünk hozzá, és újra átvennünk, hogy valóban megmaradjon. Gondoljunk csak bele, a saját nyelvünket is úgy tanultuk meg, hogy folyamatosan hallottuk, és többször hallottuk ugyanazokat a kifejezéseket is. Ugyanez a helyzet egy új nyelv elsajátításánál is: az ismétlés a kulcs! Persze azzal sem megyünk semmire, ha óránként vesszük át ugyanazt – okosan ki kell dolgoznunk egy rendszert arra, hogy milyen időközönként térünk vissza a korábban már elsajátított ismeretekhez, hogy újra átvehessük őket.

4. Találjunk valakit, aki tanul velünk

Ez nem csak azért fontos, hogy ne hagyjuk abba idő előtt a tanulást, ha elhagy a motiváció. Egy új nyelv elsajátításánál nagyon fontos, hogy minél többet használjuk azt, és ha magunkban beszélgetünk franciául otthon, az nem olyan hatékony, mintha valakihez konkrétan tudnánk beszélni. Így lerövidíthetjük a tanulási időtartamot, sőt, elérhetjük, hogy több mindent tanuljunk is meg, hiszen a beszélgetések közben olyan témák is előjöhetnek, amelyeket egyébként nem tanulnánk meg magunktól. Az interaktivitás nagyon fontos, ha egy új nyelvet akarunk elsajátítani, még akkor is, ha a legelején járunk a folyamatnak.

5. Okuljunk a hibáinkból

A nyelvtanulásban, mint ahogyan az élet többi területén is, nagyon fontos, hogy örüljünk a hibáinknak, hiszen ezek nagyon sokat fognak előrelendíteni minket. Sokkal könnyebben megjegyzünk majd valamit, amit már egyszer elrontottunk, mint azt, amivel még vagy semmilyen kapcsolatunk nem volt, vagy rögtön ügyesen megjegyeztük – lehet, hogy utóbbit nehezebben hívjuk majd vissza, mint azt, amiben már hibáztunk. Ne essünk kétségbe, ha nem megy minden elsőre!