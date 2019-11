A hét legjobb étel stressz ellen

A káros stressz ellen sokféleképpen védekezhetünk. Most azt vesszük sorra, milyen ételek segíthetnek a megnyugvásban.

Azt tudjuk, hogy a stressz hatására jobban kívánjuk a gyorsételeket, de nem biztos, hogy ez a legjobb választás, sőt. Szerencsére számos ételről tudjuk, hogy segíthet megszüntetni a stressz lelki és fizikai hatásait egyaránt – így nem fogunk meggondolatlanul olyan ételekhez nyúlni, amely nem jó nekünk.

Kamilla, a nyugtató tea

A kamillát leginkább nyugtató hatásáról – lefekvés előtti tea formájában – ismerhetjük. Nyugtató hatását annak köszönheti, hogy fokozza a glicin nevű aminosav mennyiségét a szervezetünkben, így űzi el a stresszt, nyugtatja meg az idegeket. A kamilla mindemellett fokozza a hippursav mennyiségét is, amelynek köszönhetően könnyebben megbirkózhatunk a stressz miatt jelentkező betegségekkel. A kamillatea arra is jó, hogy étkezések után segítsük az emésztést, de gyomorgörcsre és székrekedésre is hatásos lehet, így az irritábilis bélszindróma (IBS) tüneteire is.

Étcsokoládé, az örömforrás

A stressz hatására jobban kívánjuk az édes és zsíros ételeket, ilyen pillanatokban pedig kifejezetten jól jöhet egy kis étcsokoládé.

Korábbi kutatások azt állítják, hogy napi 40 gramm étcsokoládé hatására sokkal hatékonyabban tudjuk felvenni a küzdelmet a stresszel, mivel olyan béta-endorfinokat szabadít fel bennünk, amelyek segítenek testünknek a védekezésben. Ráadásul a benne lévő feniletilamin (PEA) hatására jókedvűbbnek, euforikusabbnak érezhetjük magunkat.

Zeller, a nyugodt alvásért

A stressz alvásrendünket is megzavarhatja, emiatt könnyebben ébredhetünk fel idő előtt. A zellerben található triptofán hatására viszont testünk több szerotonint kezd el termelni – ezen hormon hatására pedig nemcsak a kedvünk lesz jobb, hanem az éjszakáink is hosszabbak és pihentetőbbek lesznek.

Édesgyökér, ha lemerültünk

Remek segítség lehet az édesgyökér, ha a krónikus stressz hatására teljesen kimerült a szervezetünk. Az édesgyökér hatására ugyanis jobban működnek a mellékveséink – stresszhormonokat termelnek: a kortizolt és az adrenalint -, ezek segítenek abban, hogy könnyebben vegyük az akadályokat, és ne omoljunk össze például egy fontos határidő előtt.

Mivel a vesék nem képesek végtelen üzemmódban működni, olykor lemerülnek, és ezzel együtt mi is fáradtnak érezzük magunkat. Ilyenkor lecserélhetjük például a kávét édesgyökérteára, ám ha aludni is akarunk, délután 2 után már ne igyunk belőle.

Olajos halak, cukoréhség ellen

Az olajos halak esetében a DHA és az EPA omega-3 zsírsavak számítanak kifejezetten fontosnak. A DHA hatására jobban alszunk, az EPA révén pedig csökken sejtjeinkben a stressz okozta gyulladás. Az omega-3 zsírsavakban nagy mennyiségben találhatunk B-vitaminokat, cinket és magnéziumot is, amelyekre szervezetünknek nagy szüksége van stresszes időszakban, de a stressz okozta cukoréhséget is mérséklik.

Ha természetes forrásból akarunk ilyen zsírsavakat fogyasztani, a legjobb hetente 2-4 alkalommal fogyasztani makrélát, szardellát, lazacot, szardíniát vagy pisztrángot. A tonhalat azért nem javasoljuk, mert hiába van benne sok omega-3, ha a mérgező hatású higanyból is rengeteg található belőle.

Fokhagyma, antibakteriális hatás

A hosszútávú stressz hatására immunrendszerünk is gyengül, emiatt pedig a betegségeket is könnyebben kaphatjuk el. Szerencsére a fokhagyma kifejezetten antibakteriális, antivirális és gombaölő képességekkel bír és emiatt gyorsabban regenerálja a stressz által legyengített szervezetet, valamint mérsékli a szövet- és íngyulladásokat is.

Káposzta, hasznos vegyületekkel

A káposzta és más keresztesvirágúak – brokkoli, karfiol, kelkáposzta, torma vagy a bok choi – glükozinulát nevű kénes vegyületeket tartalmaznak, amelyek segítenek a máj méregtelenítésében, a stresszhormonok ugyanis itt is sok problémát okozhatnak. A keresztesvirágúak fogyasztása mellett szól az is, hogy enyhítik a PMS okozta panaszokat és hangulatváltozásokat is a nőknél. Fontos, hogy ezeket főzve fogyasszuk, nyersen ugyanis bekavarhatnak a pajzsmirigy működésébe, ami egy stresszes időszak alatt egyáltalán nem hiányzik.