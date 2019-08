A kamillatea jótékony hatása

A kamillatea nemcsak könnyű elérhetősége miatt népszerű és található meg a legtöbb háztartásban. Évszázadok óta használják a legkülönbözőbb egészségügyi problémák kezelésére.

A kamillatea a növény szárított virágainak forrázatából készül. Sok benne az antioxidáns, és csökkenti bizonyos betegségek, például a rák vagy a cukorbetegség kialakulásának kockázatát. Olyan összetevőket is tartalmaz, amelyek javítják az emésztést és az alvásminőségét. A kamillában található, apigenin nevű antioxidáns azokra a receptorokra hat az agyban, amelyek segítenek csökkenteni az álmatlanságot és az alvási nehézségeket. Egy hónap rendszeres kamillakivonat-használat után már tapasztalhatjuk áldásos hatásait. Lefekvés előtt fél órával egy csésze kamillatea mindenképpen jót tesz.

A megfelelő emésztés nagyon fontos az általános egészséghez, és a kamilla ebben is segít, mivel csökkenti az emésztőrendszeri betegségek kialakulásának esélyét, gyulladáscsökkentő hatású, így gyomorfertőzések, hasmenés esetén is bevethető. Hányinger, fokozott gázképződés esetén is érdemes elkortyolni belőle egy csészével. A kamillában található antioxidánsok csökkenthetik bizonyos rákfajták kialakulásának esélyét is. Kutatások szerint ezek közé tartozik a mell-, az emésztőrendszeri-, a bőr-, a prosztata- és a méhrák is.

A vércukorszint kiegyensúlyozásában is segíthet, mert megakadályozza a hasnyálmirigy sejtjeinek károsodását, amelyet a krónikusan megemelkedett vércukorszint okoz. A szív egészségének is jót tesz, mivel csökkentheti a magas vérnyomást és a koleszterinszintet. Az immunrendszer erősítésében is hatékony, és segíthet a depresszió és a szorongás kezelésében. Problémás bőrűeknek is jól jöhet a kamillás arclemosás, mert segíthet eltüntetni az aknékat és a pattanásokat.