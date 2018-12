A karácsony fűszerei

A hagyományos karácsonyi illatok és ízek éppúgy hozzátartoznak az ünnephez, mint a feldíszített fenyőfa és az ajándékozás. Az ilyenkor használt fűszerek egy része az egészségünkre is jótékony hatással van.

Ánizs

Az Egyiptomból és Indiából származó fűszernövényt gyakran használják sütemények ízesítésére, illatosítására. Illóolaja transz-anetolt, metilkavikolt és ánizs-aldehidet tartalmaz. Közismerten remek szélhajtó és görcsoldó, így egy-egy kiadósabb, megterhelőbb ünnepi fogás után is hasznunkra lehet. Ezen felül nagy segítséget jelenthet a téli időszakban igen gyakori megfázás tüneteinek enyhítésében, egész pontosan a köhögés mérséklésében.

Fahéj

Talán a legközismertebb fűszere a hideg hónapoknak – ennek megfelelően már az is igen szívmelengető, ha csak egy pillanatra megérezzük a sülő sütemény illatában . Vércukorszint-szabályzó és a szív- és érrendszert védő hatásairól több tanulmány is készült már, gyulladáscsökkentőként pedig kiváló ellenszere a torokfájásnak. Érdemes ugyanakkor megemlíteni, hogy kumarintartalma miatt nagyobb mennyiségben fogyasztva ártalmassá válhat a szervezet számára, ezért óvatosan kell bánni vele a fűszerezés során.

Gyömbér

A gyömbér igen változatosan felhasználható alapanyag a konyhában, jellegzetes édeskés ízét pedig a gyökerében termelődő illóolaja adja. Egészségügyi előnyei igen szerteágazóak, így görcsoldó, szélhajtó hatása mellett gyulladáscsökkentő hatását ugyancsak érdemes kihasználni megfázás és hörghurut esetén. Mi több, általánosságban véve növeli azimmunrendszerfertőzésekkel szembeni ellenállóképességét is.

Narancshéj

A citrusfélék, így a narancs héja elkészíthető kandírozott ínyencségként, emellett pedig sütemények ízesítéséhez is harmonikus hozzávaló lehet. Szent-Györgyi Albertnek köszönhetően mára közismert, mekkora szüksége van az emberi szervezetnek C-vitaminra, hiszen egyebek mellett az immunrendszer helyes működéséhez is elengedhetetlen ez a vízben oldódó vegyület. Pótlásáról napi szinten kell gondoskodni, éppen ezért hasznos információ lehet, hogy húsához hasonlóan a narancs héja is tartalmaz C-vitamint, ezáltal támogatja testünk védekezőképességét. Ezen túlmenően magas rosttartalma révén az emésztésünket is segíti.

Szegfűszeg

Rendszerint forralt borok, sütemények és gyümölcslevesek ízesítéséhez használjuk a szegfűszeget, amelynek illóolaja antibakteriális és enyhén érzéstelenítő hatással rendelkezik. Egyaránt bevethető a szájüreg, a gyomor és a bélrendszer fertőtlenítésére, így kifejezetten előnyös az alkalmazása fogfájás vagy torokgyulladás esetén.

Szerecsendió

Rendszerint pürék, mártások és levesek hozzávalója, emellett bizonyos süteményekhez is jól passzol különleges, frissítő ízvilága. Hatásai igen sokrétűek: egyszerre gyulladáscsökkentő és antibakteriális, továbbá hányinger, hasi görcsök és hasmenés ellen is felhasználható. Fontos azonban megjegyezni, hogy – jelentősen – túladagolva a szerecsendió hallucinogén, így meglehetősen kellemetlen tüneteket okozhat, továbbá az alkohol hatását is felerősíti.