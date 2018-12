A kávé így hat a munkára

Eddig is nyilvánvaló volt, hogy a kávézás adhat egy kis energialöketet a reggeli napindításhoz vagy a délutáni teendők előtt. Nemrég az is kiderült, hogy a napi koffeindózis sokkal nagyobb hatással van arra, hogyan alakul a munkanapunk, mint gondolnánk.

A Journal of Psychopharmacology című szaklapban jelent meg a tanulmány, amely szerint a (koffeintartalmú) kávé pozitívan befolyásolhatja a munkahelyi teljesítményünket. Azzal, hogy az embereket éberebbé teszi, jobban tudnak koncentrálni az előttük álló feladatokra, és emiatt a csapatmunka minőségére is hatással van.

Az Ohio State University szakemberei arra jutottak, hogy akik kávéznak, több módon is profitálnak a koffeinfogyasztásból. Egy kísérletben 72 kávéfogyasztót választottak ki, akiket arra kértek, hogy a kísérlet előtt egyáltalán ne igyanak semmit, amiben koffein van. Azt mondták nekik, hogy kávékóstoláson fognak részt venni.

A koffein tényleg összetarthatja a csapatot

A résztvevőket két részre osztották: az egyik csoport tagjai a bevezető beszélgetés legelején, a másikéi pedig a legvégén kaptak egy csésze kávét. Miután a koffein hatni kezdett, a résztvevőket kisebb csoportokba osztották, és megkérték, hogy beszélgessenek 15 percen át olyan vitatott témákról, mint a társadalmi, illetve gazdasági egyenlőtlenségek. Ezután értékelniük kellett társaik beszélgetés alatt nyújtott teljesítményét, illetve a sajátjukat is.

Az eredmények azt mutatták, hogy akik a “kóstolást” bevezető beszélgetés elején itták a kávét, saját és csapattársaik teljesítményét is magasabbra értékelték, mint akik a bevezető beszélgetés végén fogyasztották el az italt. Volt egy második kísérlet is, ahol az elsőhöz képest annyit változtattak, hogy mindenki a “kóstolás” elején ivott kávét, viszont a csoport egyik fele koffeinmenteset kapott. Az eredmények megegyeztek az első kísérletével: saját maguk és csapattársaik szerint is azok teljesítettek jobban, akik koffeines kávét fogyasztottak.

A kutatásokból az is kiderült, hogy akik koffeint vittek be a szervezetükbe, a beszélgetés során sokkal kevésbé voltak hajlamosak eltérni a tárgytól, ami egy valós munkahelyi szituációra vetítve szintén a csapat eredményességét támogatja.