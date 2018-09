A legegészségesebb őszi programok

Tévhit, hogy az ősz nem tartogat szépségeket! Összegyűjtöttük hát néhány – egészségünk szempontjából is – hasznos programot, amely szebbé teheti az egyre hűvösebb napokat.

Kellemes séta a szabadban

A túrázás fiatalabbak és idősebbek számára egyaránt bátran ajánlható sport, amely mind a szív- és érrendszerre, mind a test izomzatára rendkívül áldásos hatásokat gyakorol. Kiváló stresszűző, segíti az immunrendszer hatékony működését, nem utolsó sorban pedig a fogyni vágyók is bátran bízhatnak ebben a mozgásformában, ha zsírégetésről van szó.

Persze, a nyári hőség elől menekülve is jó ötlet lehet az erdők árnyékos rengetegébe vonulni, az enyhébb őszi időjárás viszont kifejezetten kellemessé teszi a hosszabb gyalogtúrákat. Magyarországon változatos és szebbnél szebb útvonalak várják a természetjárókat, a színes pompába öltözött lombtakaró pedig csak még varázslatosabbá teszi a kirándulók elé táruló látványvilágot. Mi több, ilyenkor még a kevésbé gyakorlott természetfotósok is könnyen kattinthatnak maguknak néhány lélegzetelállító képet.

Két keréken szebb a világ

Egy enyhébb őszi nap remek lehetőség rá, hogy biciklire pattanva nekivágjunk az utaknak. A tekerés jelentette kihívásnak minden alapvetően egészséges szervezet azonnal képes megfelelni még úgy is, ha hosszabb kihagyás után kezd újra mozogni. Ellentétben ráadásul más sportokkal a kerékpározás a mozgásszervrendszert sem terheli meg túlságosan a kezdeti időszakban, hiszen a testsúly túlnyomó részét a nyereg tartja meg. Azok is nyugodtan kipróbálhatják tehát magukat két keréken, akik túlsúllyal, esetleg ízületi problémákkal küszködnek. A biciklizés nagyon egészséges tevékenység mind a szív és a vérkeringés, valamint az immunrendszer erősítése, mind pedig a felgyülemlett stressz leküzdése szempontjából, és még kiválóan fogyaszt is.

Szedjünk almát!

“Mindennap egy alma az orvost távol tartja” – szól a közismert szólás, amelyben bizony akad is némi igazság. Ez a gyümölcs ugyanis telis-tele van értékes tápanyagokkal. A-, B- és C-vitamin-tartalma, folsav-, kalcium-, magnézium- és káliumtartalma egyaránt jelentős, rostjaiért pedig emésztésünk is nagyon hálás lesz. A friss nyári gyümölcsválaszték visszaesésével tehát érdemes előtérbe helyezni az őszi almafajtákat, amelyek ízletesek és zamatosak, ráadásul megfelelő tárolás mellett akár késő tavaszig is elállnak.

Jó hír, hogy a városi panelházak lakói sem kizárólag a szupermarketek polcairól juthatnak almához, hiszen egy-egy kirándulás során maguk is szedhetnek friss gyümölcsöket. Országszerte várják ugyanis a vendégeket olyan termelők, akik csatlakoztak a Szedd Magad! mozgalomhoz, vagyis lehetőséget biztosítanak a vásárlóknak, hogy saját kezűleg gyűjtsék be a fákról a friss harapnivalókat. Ez pedig nem csupán a minőséget garantálja, de családi programnak sem utolsó a nyugodt őszi hétvégéken.

Olvasással az éles elméért

Felesleges lenne tagadni, hogy az ősz nem csupán a sárguló levelek között átkukucskáló reggeli napfényről szól, hanem bizony gyakran megesik, hogy egy esős, ködös napon az embernek semmi kedve kimerészkedni a négy fal biztonságából. De ha nem tudunk is kiszabadulni a lakásból, akkor sem kell mindenáron a televízió vagy a számítógép kijelzőjét bámulnunk. Sokkal hasznosabb, ha előveszünk egy izgalmas regényt, amely azon túl, hogy szórakoztató elfoglaltság, még egészségünk megőrzésében is segít.

Kutatások igazolják, hogy a szépirodalmi művek fejlesztik az emberek empátiás és szociális készségeit, oldják a stresszt és a szorongást, nem utolsó sorban pedig edzésben tartják az agyat is. Ez utóbbi különösen fontos idős korban, hiszen így lelassíthatóak az öregedéssel járó negatív folyamatok. Számos tanulmány szerint az élmények boldogabbá tesznek minket, mint a materiális dolgok: ennek köszönhetően a rendszeres olvasás is nagyban hozzájárulhat, hogy elégedettek legyünk az életünkkel.