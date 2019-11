A legegészségesebb őszi zöldségek

Mutatunk néhány igazán finom és tápláló zöldséget és gyümölcsöt, amelyeket érdemes rendszeresen szerepeltetni az őszi menüben.

A mondás szerint napi egy alma az orvost távol tartja. Bár ez a gyümölcs nem csodaszer, és nem tudunk minden betegséget kivédeni a fogyasztásával, azért az tény, hogy számos áldásos hatása van egészségünkre nézve. Pektintartalma segíthet rendben tartani a koleszterinszintünket, antioxidánsai pedig a szívbetegségek és a daganatok ellen védenek. Ne hámozzuk meg, mert értékes rostokat és tápanyagokat veszítenénk.

z alma mellett a körte is a szezon slágergyümölcse lehet. Nem savas, ezért érzékeny gyomrúak is élvezettel fogyaszthatják, természetes gyümölcscukor-tartalmának köszönhetően pedig gyorsan energiához juttat minket, épp ezért ideális választás lehet reggelire. Az almához hasonlóan héjastól együk, külső rétege ugyanis remek rost- és káliumforrás.

Magas káliumtartalma miatt a banán is tápláló csemege. Akár este is fogyaszthatjuk, ugyanis triptofántartalmának köszönhetően segíti a nyugodt pihenést. Sokak kedvencében, a szőlőben is van kálium, emellett C-vitamint, rostot és minden másnál több gyümölcscukrot is tartalmaz, emiatt gyorsan energiát ad.

A hideg hónapokban kiemelt szerepet kap a vitaminpótlás – különösen C-vitamin-szükségletünkre kell jobban odafigyelni. Ezen könnyen segíthet a kivi, egy adaggal ugyanis az ajánlott napi C-vitamin-bevitelünk 240 százalékához is hozzájuthatunk. De nem ez az egyetlen előnye: magas E-vitamin- és rosttartalma miatt is érdemes fogyasztani.

A legjobb zöldségek

A zöldségek közül különösen a zöld színűeket ajánlott fogyasztani az őszi-téli időszakban. A spenót például egy igen tápláló, ám alacsony kalóriatartalmú zöldség. Rostban, folsavban, antioxidánsokban, vasban, kalciumban, káliumban, valamint A-, K- és C-vitaminban is gazdag. A másik remek zöld színű egészségőr pedig a brokkoli. Kiváló rost-, C-vitamin-, folsav-, vas- és káliumforrás. Emellett béta-karotint is tartalmaz, ráadásul alacsony a kalóriatartalma és számos betegséget segíthet megelőzni.

Káposztát és karfiolt is érdemes rendszeresen a tányérunkra tenni, ezek ugyanis hatékonyan feltöltik szervezetünk C-vitamin-raktárait. A borsóban is sok C-vitamin található, de nemcsak ezért érdemes fogyasztani, hanem magas cink-, vas- és fehérjetartalma miatt is. És végezetül ne feledkezzünk meg a gombákról, amelyek ugyan nem zöldségek, de szervezetünk számára igen hasznosak lehetnek: tiamin-, B6-, magnézium-, cink-, niacin-, riboflavin-, rost- és folsavtartalmuk magas, nátriumtartalmuk viszont alacsony.