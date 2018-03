A legjobb gyógymód stresszre

A stressz mindenki életében megtalálható: az anyagi helyzet, a munkahelyi vagy a családi problémák így vagy úgy jelen vannak az életünkben. Számtalan praktika létezik ennek legyőzésére, de íme a leghatásosabb, a mozgás.

Mindenki életében történhetnek olyan események, melyek megnehezítik a mindennapokat. Ilyenkor nem, hogy edzeni, sportolni, de főzni, dolgozni, beszélgetni sincs kedve az embernek. Ez a stresszes, depressziós állapot újabb okokat ad arra, hogy ne járjunk mozogni, kifogásokat keressünk. Túl feszültek, túl idegesek vagyunk, pihenni, aludni akarunk. De a pihenés alatt is gyakran elkalandozunk: eszünkbe jutnak a problémák és az, milyen nehéz ezeket megoldani. Egyszerűen képtelenség kikapcsolni a napi stresszt.

Ilyenkor érdemes összeszedni magunkat és elmenni a konditerembe, futni, biciklizni, vagy más olyan tevékenységbe kezdeni, ahol csakis magunkra figyelünk.

Ha a mozgás előírható lenne, sokkal kevesebb lenne a betegség, és igaz ez a mentális problémákra is. Az angliai Norwich Egyetem kutatói megállapították, hogy a dohányzás mellőzése után a fizikai aktivitás kapja a legnagyobb szerepet a betegségek megelőzésében.

Az edzés valóban lefáraszt

Az, aki egész nap gondolkozik, megoldásokat keresgél, vagy feszült, stresszes élethelyzetekbe kerül, nem tud kikapcsolni napközben egy percre sem. Azonban edzés, amíg az ember csak a testére, annak jelzéseire figyel, igazi terápiás jelleggel bír. Muszáj önmagunkra koncentrálni és kizárni a mindennapi nehézségeket. Abban az egy, másfél órában az ember csak önmagára fókuszál és utána sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb lesz. Egy fárasztó edzés lelkileg is megnyugtatja az embert.

Boldogsághormont szabadít fel

Fizikai aktivitás során az agyunk endorfint termel. Ez az agy azon részében történik, amely az érzések feldolgozásáért, a fájdalomcsökkentéséért felelős. Mondani sem kell, hogy az endorfin, amely a jókedvünkért is felelős, milyen pozitívan lendítheti előre a komor, borongós hangulatunkat.

Jobb hangulat, jobb alvás

Ha a mozgás állandósul az életünkben, az önbizalmunk növekedni a depresszív, nyugtalan hangulatunk pedig csökkenni fog. A testmozgás alvási szokásainkra is pozitív hatással van. Aki sokat stresszel, azt általában alvászavarok is gyötrik. Erre remek gyógyír a fizikai aktivitás, ugyanis a fáradt izomzat, a kellemes bódultság edzés után könnyebben álomba ringat, mint az otthoni idegeskedés.

Új célok

A mozgásban is érdemes új célokat kitűzni. Legyen az plusz egy lefutott kilométer, vagy egy nagyobb súly használata, a lényeg, hogy érezzük, képesek vagyunk a fejlődésre. Ez pedig az élet többi területére is hatással lesz, magabiztosságot ad. Segít tervszerűen haladni, a mindennapokban is, így nem fogunk széthullani, hiszen ott lebeg a következő cél a szemünk előtt.

Ha a nap 24 órája stresszből áll, ragadjuk ki azt a napi egy órát, és adjuk meg magunknak, hogy akkor csakis a testünkre és az előttünk álló célokra koncentrálunk.